Магуайр переезжает? Игроком активно интересуются Аль-Наср и Аль-Иттифак

Согласно данным британского таблоида Mirror, 32-летний футболист Гарри Магуайр стал целью саудовских клубов «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак». Игрок сможет начать переговоры с клубами с 1 января. Он сможет рассчитывать на огромную зарплату, если решит отправиться на Ближний Восток.

В марте 2026 года Магуайру исполнится 33 года, и у него может возникнуть соблазн воспользоваться этим, возможно, последним выгодным трансфером в его профессиональной карьере, особенно с учетом того, что его выступления за сборную Англии подходят к окончанию.

В августе этого года он рассказал о ситуации со своим контрактом, напомнив про опцию продления соглашения.

«В прошлом году у меня не было выбора. Они (руководство клуба – Прим.ред.) просто активировали его (контракт – Прим.ред.), и он был продлен. Я почти уверен, что клуб дал понять этим летом, что я не могу покинуть клуб ни на каких условиях, пока другие клубы интересуются положением моих дел в рамках моего контракта», – рассказывал футболист.

Срок действия соглашения сторон истекает летом 2026 года. Изначально он истекал в конце лет 2025 года, однако стороны активировали опцию продления на сезон-2025/2026. При этом высока вероятность того, что «манкунианцы» не станут продлевать сотрудничество с футболистом.

Английский защитник выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. В общей сложности он сыграл в 253 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и записал на свой счет 9 ассистов. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 13 миллионов евро.