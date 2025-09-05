Открыт к предложениям. Защитник МЮ готов покинуть клуб после сезона
Гарри Магуайр размышляет о своем будущем
32-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр по-прежнему размышляет о своем будущем.
По информации издания The Sun, английский футболист рассматривает возможность покинуть «дьяволов» по окончании контракта летом 2026 года.
Гарри хочет доиграть текущий сезон в составе «Манчестер Юнайтед», а затем готов начать переговоры с другими клубами.
Магуайр может изменить своё решение только в том случае, если руководство покажет ему его значимость для команды – такой шаг побудит защитника подписать новый контракт.
Напомним, что летом 2025 года «дьяволы» отклонили пять предложений от других клубом по трансферу Гарри.
