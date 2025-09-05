Открыт к предложениям. Защитник МЮ готов покинуть клуб после сезона

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
05 сентября 2025, 19:48 | Обновлено 05 сентября 2025, 19:51
366
1

Гарри Магуайр размышляет о своем будущем

32-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр по-прежнему размышляет о своем будущем.

По информации издания The Sun, английский футболист рассматривает возможность покинуть «дьяволов» по окончании контракта летом 2026 года.

Гарри хочет доиграть текущий сезон в составе «Манчестер Юнайтед», а затем готов начать переговоры с другими клубами.

Магуайр может изменить своё решение только в том случае, если руководство покажет ему его значимость для команды – такой шаг побудит защитника подписать новый контракт.

Напомним, что летом 2025 года «дьяволы» отклонили пять предложений от других клубом по трансферу Гарри.

Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр трансферы трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: The Sun
alex55
The Sun. всё ясно.
