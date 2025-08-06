Пять предложений. Ман Юнайтед отказался продавать Магуайра

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать центрального защитника Гарри Магуайра во время летнего трансферного окна.

По информации The Sun, «красные дьяволы» получили пять предложений по трансферу англичанина, однако все письма были отклонены.

Руководство клуба рассматривает возможность предложить Магуайру новый контракт, поскольку его действующее соглашение истекает летом 2026 года.

«Юнайтед» хочет предложить защитнику такие условия сотрудничества, чтобы Гарри завершил карьеру в составе «дьяволов».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с Беньямином Шешко.