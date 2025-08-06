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Англия
06 августа 2025, 16:25 | Обновлено 06 августа 2025, 16:43
212
1

Пять предложений. Ман Юнайтед отказался продавать Магуайра

Клуб решил сохранить англичанина в составе

06 августа 2025, 16:25 | Обновлено 06 августа 2025, 16:43
212
1
Пять предложений. Ман Юнайтед отказался продавать Магуайра
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать центрального защитника Гарри Магуайра во время летнего трансферного окна.

По информации The Sun, «красные дьяволы» получили пять предложений по трансферу англичанина, однако все письма были отклонены.

Руководство клуба рассматривает возможность предложить Магуайру новый контракт, поскольку его действующее соглашение истекает летом 2026 года.

«Юнайтед» хочет предложить защитнику такие условия сотрудничества, чтобы Гарри завершил карьеру в составе «дьяволов».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с Беньямином Шешко.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Гарри Магуайр
Андрей Витренко Источник: The Sun
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ivankondrat96
Як Магуайра можна продавати. Це ж обличчя теперішнього МЮ
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