Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
06 октября 2025, 21:11 | Обновлено 06 октября 2025, 21:45
Реал нацелился на защитника ПСЖ. Французский клуб резко отреагировал

Хакими заинтересовал бланкос

Реал нацелился на защитника ПСЖ. Французский клуб резко отреагировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

«Реал» хотел вернуть своего воспитанника, который уже стал суперзвездой футбола.

По информации издания MARCA, за последние трансферные окна мадридцы неоднократно обращались к «ПСЖ» по поводу трансфера Ашрафа Хакими. Главным препятствием стала позиция «Пари Сен-Жермен». Во французском клубе не намеревались расставаться с одним из ключевых игроков обороны, независимо от предложенной суммы. Таким образом, даже несмотря на желание «Реала» усилить правый фланг, сделка с Хакими осталась только на уровне интереса.

Марокканец, который выступал за «Реал» до 2020 года, сейчас остается важной фигурой в составе ПСЖ и не рассматривает вариант возвращения в Испанию в ближайшее время.

Ранее защитника Хакими обвинили в изнасиловании. Есть ответ футболиста.

Дмитрий Олейник Источник: Marca
