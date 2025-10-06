Реал нацелился на защитника ПСЖ. Французский клуб резко отреагировал

«Реал» хотел вернуть своего воспитанника, который уже стал суперзвездой футбола.

По информации издания MARCA, за последние трансферные окна мадридцы неоднократно обращались к «ПСЖ» по поводу трансфера Ашрафа Хакими. Главным препятствием стала позиция «Пари Сен-Жермен». Во французском клубе не намеревались расставаться с одним из ключевых игроков обороны, независимо от предложенной суммы. Таким образом, даже несмотря на желание «Реала» усилить правый фланг, сделка с Хакими осталась только на уровне интереса.

Марокканец, который выступал за «Реал» до 2020 года, сейчас остается важной фигурой в составе ПСЖ и не рассматривает вариант возвращения в Испанию в ближайшее время.

