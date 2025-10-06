Реал нацелился на защитника ПСЖ. Французский клуб резко отреагировал
Хакими заинтересовал бланкос
«Реал» хотел вернуть своего воспитанника, который уже стал суперзвездой футбола.
По информации издания MARCA, за последние трансферные окна мадридцы неоднократно обращались к «ПСЖ» по поводу трансфера Ашрафа Хакими. Главным препятствием стала позиция «Пари Сен-Жермен». Во французском клубе не намеревались расставаться с одним из ключевых игроков обороны, независимо от предложенной суммы. Таким образом, даже несмотря на желание «Реала» усилить правый фланг, сделка с Хакими осталась только на уровне интереса.
Марокканец, который выступал за «Реал» до 2020 года, сейчас остается важной фигурой в составе ПСЖ и не рассматривает вариант возвращения в Испанию в ближайшее время.
Ранее защитника Хакими обвинили в изнасиловании. Есть ответ футболиста.
