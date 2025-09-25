Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитника ПСЖ обвинили в изнасиловании. Есть ответ футболиста
Франция
25 сентября 2025, 09:24
Защитника ПСЖ обвинили в изнасиловании. Есть ответ футболиста

Ашраф Хакими сообщил, что не нарушал закон и отверг все обвинения в свою сторону

Защитника ПСЖ обвинили в изнасиловании. Есть ответ футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Защитник французского ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими прокомментировал в эфире программы Clique обвинения в изнасиловании. В августе прокуратура Нантера обратилась в уголовный суд департамента О-де-Сен с требованием открыть дело против 26-летнего футболиста:

«Никогда мне не наносили такого удара. Это было тяжело воспринимать. И сейчас тяжело. Когда пишут неправду – это больно, особенно для моей семьи. Мои дети еще маленькие, они не умеют читать. Но однажды найдут где-то в интернете такие новости обо мне. И для меня мысль о том, что они будут видеть такую ложь в СМИ – неприемлема.

Я неоднократно просил полицию выслушать меня, чтобы дать свою версию событий. У них есть и моя ДНК. Я всегда был в их распоряжении – так не ведет себя человек, который реально в чем-то виноват. Однако, благодаря работе полиции мы совершили серьезный прогресс. Сегодня я намного спокойнее, чем это было ранее. Надеюсь, правда скоро станет известна всем», – сообщил Хакими.

Обвинения в изнасилования Ашраф официально получил еще в марте 2023 года, и с тех пор полиция продолжает расследование.

В нынешнем сезоне марокканец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт защитника с парижским клубом истекает в июне 2029 года.

