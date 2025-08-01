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  4. Победитель Лиги чемпионов обвинен в изнасиловании. Ему грозит 15 лет тюрьмы
Франция
01 августа 2025, 19:07 | Обновлено 01 августа 2025, 19:08
513
1

Победитель Лиги чемпионов обвинен в изнасиловании. Ему грозит 15 лет тюрьмы

Ашраф Хакими отрицает все обвинения и уверен, что не виноват

01 августа 2025, 19:07 | Обновлено 01 августа 2025, 19:08
513
1
Победитель Лиги чемпионов обвинен в изнасиловании. Ему грозит 15 лет тюрьмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Защитник французского ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими обвинен в изнасиловании – об этом сообщило издание Le parisien.

Прокуратура Нантерра требует привлечь 26-летнего футболиста к уголовной ответственности. Он подозревается в принуждении молодой женщины к сексу в своём доме в феврале 2023 года недалеко от Парижа. Ему грозит 15 лет тюремного заключения.

В своих показаниях 24-летняя девушка рассказала, что познакомилась со знаменитым игроком через личные сообщения в социальной сети Instagram. После виртуального общения, которое длилось больше месяца, она отправилась к нему домой в Булонь-Бийанкур.

По словам девушки, Ашраф Хакими целовал ее в губы, несмотря на ее просьбу этого не делать, а потом изнасиловал. Она смогла поинуть помещение и отправила подруге текстовое сообщение с просьбой приехать и забрать её.

Сам Хакими отрицает все обвинения – он уверен, что это спланированная ложь в его адрес, чтобы отсудить у него часть денег. В мае 2025 года защитник стал победителем Лиги чемпионов в составе ПСЖ.

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Лига чемпионов чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Ашраф Хакими изнасилование
Николай Титюк Источник: Le Parisien
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vruthiy-112
А скільки тій сучці грозить.??!!!
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