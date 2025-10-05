Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Не удержали. Наполи благодаря Хойлунду обыграл Дженоа с Малиновским
05 октября 2025, 20:56 | Обновлено 05 октября 2025, 20:57
Не удержали. Наполи благодаря Хойлунду обыграл Дженоа с Малиновским

«Грифоны» вели в счете, но по ходу игры уступили – 1:2

Не удержали. Наполи благодаря Хойлунду обыграл Дженоа с Малиновским
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

5 октября в рамках шестого тура итальянской Серии А были проведены три поединка перед центральным матчем между «Ювентусом» и «Миланом».

Неаполитанский «Наполи» на своем поле принимал «Дженоа», за которую в стартовом составе вышел украинец Руслан Малиновский.

«Грифоны» на 34-й минуте открыли счет и даже выиграли первую половину встречи. Однако удержать преимущество гостям не удалось. «Наполи» не опозорился перед своими болельщиками – подопечные Антонио Конте отыграли два мяча и принесли клубу победу.

Решающий гол в матче забил Расмус Хойлунд, который перешёл в команду на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». В шестом поединке за неаполитанцев форвард отметился своим четвертым голом.

В других матчах «Удинезе» поделил очки с «Кальяри» (1:1), а «Болонья» разгромила «Пизу» – 4:0.

Серия А. 6-й тур, 5 октября

«Наполи» – «Дженоа» – 2:1

Голы: Ангисса, 57, Хойлунд, 75 – Екатор, 34

«Удинезе» – «Кальяри» – 1:1

Голы: Кабаселе, 58 – Борелли, 25

«Болонья» – «Пиза» – 4:0

Голы: Камбьяги, 24, Моро, 38, Орсолини, 40, Одгор, 53

Удаление: Туре, 36

Тудор и Аллегри назвали стартовые составы на суперматч Ювентус – Милан
Где Малиновский? Опубликован состав Дженоа на матч с Наполи
Фиорентина – Рома – 1:2. Как ассистировал Довбик? Видео голов и обзор
Серия A Дженоа Наполи чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Наполи - Дженоа Удинезе Кальяри Болонья Пиза Расмус Хойлунд Андре-Франк Замбо-Ангисса
