Не удержали. Наполи благодаря Хойлунду обыграл Дженоа с Малиновским
«Грифоны» вели в счете, но по ходу игры уступили – 1:2
5 октября в рамках шестого тура итальянской Серии А были проведены три поединка перед центральным матчем между «Ювентусом» и «Миланом».
Неаполитанский «Наполи» на своем поле принимал «Дженоа», за которую в стартовом составе вышел украинец Руслан Малиновский.
«Грифоны» на 34-й минуте открыли счет и даже выиграли первую половину встречи. Однако удержать преимущество гостям не удалось. «Наполи» не опозорился перед своими болельщиками – подопечные Антонио Конте отыграли два мяча и принесли клубу победу.
Решающий гол в матче забил Расмус Хойлунд, который перешёл в команду на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». В шестом поединке за неаполитанцев форвард отметился своим четвертым голом.
В других матчах «Удинезе» поделил очки с «Кальяри» (1:1), а «Болонья» разгромила «Пизу» – 4:0.
Серия А. 6-й тур, 5 октября
«Наполи» – «Дженоа» – 2:1
Голы: Ангисса, 57, Хойлунд, 75 – Екатор, 34
«Удинезе» – «Кальяри» – 1:1
Голы: Кабаселе, 58 – Борелли, 25
«Болонья» – «Пиза» – 4:0
Голы: Камбьяги, 24, Моро, 38, Орсолини, 40, Одгор, 53
Удаление: Туре, 36
