Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
05 октября 2025, 18:52 |
Динамо вымотало? Эвертон прервал безумную беспроигрышную серию Пэлас

Виталий Миколенко отыграл в составе Эвертона весь матч

Getty Images/Global Images Ukraine

Кристал Пэлас оборвал свою рекордную беспроигрышную серию, составившую 19 матчей во всех турнирах.

В матче 7-го тура АПЛ Эвертон дома уже в добавленное арбитром время сумел вырвать победу над обидчиками Динамо со счетом 2:1. Эвертон стал первой командой, начиная с апреля, победившей Кристал Пэлас.

Таким образом, победа над киевлянами стала последним беспроигрышным матчем в серии Кристал Пэлас (19), являющейся теперь новым рекордом клуба.

То, что не смогли сделать киевляне, осуществил клуб Виталия Миколенко, который против лондонцев сыграл свой 114-й матч в АПЛ.

Благодаря этой победе Эвертон теперь отстает от Кристал Пэлас всего на 1 очко.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон - Кристал Пэлас Эвертон Кристал Пэлас Виталий Миколенко Динамо Киев статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Комментарии
