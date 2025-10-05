Динамо вымотало? Эвертон прервал безумную беспроигрышную серию Пэлас

Кристал Пэлас оборвал свою рекордную беспроигрышную серию, составившую 19 матчей во всех турнирах.

В матче 7-го тура АПЛ Эвертон дома уже в добавленное арбитром время сумел вырвать победу над обидчиками Динамо со счетом 2:1. Эвертон стал первой командой, начиная с апреля, победившей Кристал Пэлас.

Таким образом, победа над киевлянами стала последним беспроигрышным матчем в серии Кристал Пэлас (19), являющейся теперь новым рекордом клуба.

То, что не смогли сделать киевляне, осуществил клуб Виталия Миколенко, который против лондонцев сыграл свой 114-й матч в АПЛ.

Благодаря этой победе Эвертон теперь отстает от Кристал Пэлас всего на 1 очко.