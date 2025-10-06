Патрик ван ЛЕУВЕН: «Я счастлив, что мы победили»

Главный тренер криворожского Кривбасса Патрик Ван Леувен объяснил победу своей команды над Кудровкой (3:1) в седьмом туре Украинской Премьер-лиги.

– Я счастлив, что мы победили. Наша команда имела много шансов. Могли и должны были забивать в первом тайме. Но хорошо, что продолжали настаивать на своем, давить и забили во втором тайме. Использовали свои моменты. Также комфортный счет дал нам возможность выпустить на замены новых игроков, что они получили опыт. Это хороший результат. Хорошо, что как раз перед перерывом в УПЛ выиграли и заработали столь важные три очка.

- Сегодня еще раз мы увидели классную игру Кемкина. Но и не очень уверенная игра защитников при этом. Как это прокомментируете?

- Он очень сильный голкипер: может хорошо играть ногами, начинает атаки, у него хорошая реакция, и так он помогает защитникам, когда что-то идет не так.

– После первого тайма команда вела в счете 1:0. Какие коррективы сделали в перерыве?

– Мы посмотрели видео важных моментов, моментов перехода из обороны в атаку, и поговорили, что нужно реализовывать лучшие свои голевые возможности. Также посмотрели видео моменты, где были обязаны забивать голы.

- Патрик, убедительная победа и яркое начало игры – благодаря, в частности, нашим Ультрасам. Скажите, действительно ли сегодняшняя безумная поддержка трибун зарядила команду энергией?

– Да, безусловно. Уже само возвращение фанатов на трибуны – это очень приятно. А когда нас еще активно поддерживали ультрас со всем этим перформансом, лозунгами - это действительно добавляет игрокам мотивации. Такую энергию невозможно не ощутить на поле.

- Несколько слов о Дибанго. Он вернулся после очень продолжительной паузы из-за травмы.

– Его выход был запланирован. Ваня уже две недели тренируется с командой, поэтому был готов к матчу. Мы включили его в заявку и нашли момент, когда могли дать ему минуты на поле, чтобы он снова почувствовал игру. Это важный шаг в его возвращении.

– В начале матча забил Твердохлеб, а во втором тайме дубль оформил Мендоза. Расскажите об этих голах.

– Все три гола стали следствием хороших командных атак. Считаю, что еще в первом тайме мы должны забивать больше. Мендоза могла действовать активнее, больше создавать моменты и лучше их реализовывать. Но я доволен, что команда не останавливалась, работала до конца – и во втором тайме мы смогли реализовать свои шансы. Это также позволило выпустить молодых футболистов и дать им игровую практику.

В общем я доволен выступлением команды, хотя и досадно из-за пропущенного гола - мы должны оставаться сосредоточенными в течение всего матча, каждую минуту.

– Кемкин сегодня неоднократно спасал команду. Что можете сказать о его игре?

- Александр – очень интересный вратарь. С точки зрения качеств и с точки зрения того, что он хочет и может показать. В нескольких матчах он реально помог нам сберечь очки. Сегодня он снова сыграл надежно. Пока он демонстрирует стабильность как игрок и как человек – и это очень важно для вратаря.

- Будут ли игроки немного времени на отдых?

– Да, команда получит время на восстановление. После этого возвращаемся к тренировочному процессу. Планируем игру, чтобы оставаться в ритме и выходить на оптимальную физическую форму для продления сезона.