Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо считает, что Александр Шовковский должен и в дальнейшем возглавлять киевский клуб, несмотря на неубедительный старт сезона 2025/26.

«Не вижу кандидата, который мог бы достойно заменить Александра Шовковского. Саше нужно сейчас самому разобраться, что к чему», – отметил Йожеф Сабо.

Ранее бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал Александра Шовковского за решение не отпускать в сборную Украины на юношеский чемпионат мира защитника Александра Михавка.