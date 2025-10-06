Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Украина. Премьер лига
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо

Экс-наставник киевлян считает, что Шовковский должен и дальше работать в клубе

УАФ. Йожеф Сабо

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо считает, что Александр Шовковский должен и в дальнейшем возглавлять киевский клуб, несмотря на неубедительный старт сезона 2025/26.

«Не вижу кандидата, который мог бы достойно заменить Александра Шовковского. Саше нужно сейчас самому разобраться, что к чему», – отметил Йожеф Сабо.

Ранее бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал Александра Шовковского за решение не отпускать в сборную Украины на юношеский чемпионат мира защитника Александра Михавка.

Йожеф Сабо Александр Шовковский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
