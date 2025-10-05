Лидер Вереса: «Мы должны были отдать долг нашим болельщикам»

Полузащитник ровенского Вереса Виталий Бойко поделился эмоциями после игры против Оболони, где его команда сыграла вничью (1:1).

– Да я думаю, что результат более отрицательный, чем положительный. Мы должны отдать долг нашим болельщикам, потому что проиграли два предыдущих матча. Но сегодняшний матч показался очень трудным. Мы знали, что Оболонь – очень боевая команда. Они навязывают много борьбы, злости. Одно очко – пусть будет. Далее посмотрим, как сложится турнирная таблица.

По поводу игры в качестве единственного форварда после замены Дениса Ндукве – я уже играл на этой позиции раньше однажды. Конечно, я не полностью удобно себя там чувствую. Приходится больше сражаться за мяч. Но для этого мы и есть команда, коллектив – чтобы помогать и страховать друг друга. Сегодня команда нуждалась в моей игре в качестве форварда – это нужно было делать.

Также я хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые, несмотря на погоду, расстояния - всегда с нами, поддерживают нас. Надеюсь, мы будем их радовать результатами, а они нас – своей поддержкой, – сказал Бойко.