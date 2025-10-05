Лидер Вереса: «Мы должны были отдать долг нашим болельщикам»
Виталий Бойко поделился эмоциями после игры против Оболони
Полузащитник ровенского Вереса Виталий Бойко поделился эмоциями после игры против Оболони, где его команда сыграла вничью (1:1).
– Да я думаю, что результат более отрицательный, чем положительный. Мы должны отдать долг нашим болельщикам, потому что проиграли два предыдущих матча. Но сегодняшний матч показался очень трудным. Мы знали, что Оболонь – очень боевая команда. Они навязывают много борьбы, злости. Одно очко – пусть будет. Далее посмотрим, как сложится турнирная таблица.
По поводу игры в качестве единственного форварда после замены Дениса Ндукве – я уже играл на этой позиции раньше однажды. Конечно, я не полностью удобно себя там чувствую. Приходится больше сражаться за мяч. Но для этого мы и есть команда, коллектив – чтобы помогать и страховать друг друга. Сегодня команда нуждалась в моей игре в качестве форварда – это нужно было делать.
Также я хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые, несмотря на погоду, расстояния - всегда с нами, поддерживают нас. Надеюсь, мы будем их радовать результатами, а они нас – своей поддержкой, – сказал Бойко.
