«Ванат изменит реальность Жироны». Реакция болельщиков на гол украинца

В матче восьмого тура чемпионата Испании «Жирона» на своем поле со счетом 2:1 обыграла «Валенсию». Счет в матче открыл украинский легионер «Жироны» Владислав Ванат.

Ванат забил на 18-й минуте. Форвард обыграл соперника и пробил точно в девятку ворот «Валенсии». Второй гол «Жирона» забила после результативной передачи Ваната. Болельщики испанского клуба высоко оценили игру украинца.

Adolf Valdes: Что ж, уже сейчас можно сказать, что Ванат забил за пять игр столько же голов, сколько Миовски, и вдвое меньше, чем Абель за весь прошлый сезон. Это должно заставить кого-то задуматься… и скривиться от стыда.

ADR: Какой ГОЛ!!!!! Потрясающе!!!!!!

RustingSev---Buscando trabajo: Ванат... тот игрок, которого я когда-то рекомендовал, когда он стоил около 3 миллионов, и, несмотря на плохую/среднюю игру «Жироны», он продолжает забивать. Среди нападающих, о которых я тогда упоминал, есть и те, кто всё ещё «дешев» или доступен; посмотрим в будущем.

DanLegit: Сегодня был хороший день:

- победа «Юнайтед»

- чудо-гол «Ваната» за «Жирону»

- третье поражение «Ливерпуля» подряд

Fonu: Ванат делает то, чего Миовски НИКОГДА не делал. И уже с первого раза речь не идёт...

D.C.C: Великолепный Владислав Ванат, который сегодня снова отличился (первый гол на Монтиливи), забив по-настоящему классный мяч. Украинский нападающий в очередной раз продемонстрировал голевое чутьё и умение взаимодействовать с полузащитниками.

Jonay Amaro: Владислав Ванат появляется на поле редко, но когда появляется, делает то, что должен. Он выигрывает единоборства, хорошо играет с мячом, даёт передышку и создаёт опасность.

Alex Delmas: Ванат изменит реальность Жироны. Потому что с его приходом в команде всегда будет тот, кто забивает голы. А голы — это то, что действительно важно для команды, которая стремится к развитию.