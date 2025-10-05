Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть матч 8-го тура чемпионата Украины Динамо – Металлист 1925
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 09:48 | Обновлено 05 октября 2025, 10:01
456
0

Где смотреть матч 8-го тура чемпионата Украины Динамо – Металлист 1925

Поединок Премьер-лиги состоится 5 октября в 15:30 по киевскому времени

05 октября 2025, 09:48 | Обновлено 05 октября 2025, 10:01
456
0
Где смотреть матч 8-го тура чемпионата Украины Динамо – Металлист 1925
ФК Динамо Киев

5 октября киевское «Динамо» сыграет против харьковского «Металлиста 1925» в восьмом туре Украинской Премьер-лиги.

Команды встретятся на «Стадионе имени Лобановского» в Киеве. Главным арбитром матча назначен Виктор Копиевский.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра запланирована на 15:30 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Динамо» находится на второй строчке (15 очков), а «Металлист 1925» на сегодня – четвертый (14 баллов).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Виктория – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Воспитанник Динамо рассказал о восстановлении после ДТП
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925 где смотреть
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 05 октября 2025, 07:15 18
Динамо – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Харьковчане еще не обыгрывали киевлян

Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Футбол | 05 октября 2025, 08:28 11
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого

Давид Беттони рассматривает вариант с работой в Киеве

Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
Бокс | 04.10.2025, 16:25
Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
Украинский вратарь – среди лидеров сезона Лиги конференций по сейвам
Футбол | 05.10.2025, 10:18
Украинский вратарь – среди лидеров сезона Лиги конференций по сейвам
Украинский вратарь – среди лидеров сезона Лиги конференций по сейвам
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
Футбол | 04.10.2025, 17:36
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
03.10.2025, 19:53
Футбол
Милевский удивил ответом на вопрос о брони от мобилизации
Милевский удивил ответом на вопрос о брони от мобилизации
03.10.2025, 23:26 2
Футбол
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
03.10.2025, 14:44 2
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
04.10.2025, 00:58 1
Бокс
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
04.10.2025, 07:05 5
Футбол
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
04.10.2025, 07:39 9
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем