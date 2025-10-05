Где смотреть матч 8-го тура чемпионата Украины Динамо – Металлист 1925

5 октября киевское «Динамо» сыграет против харьковского «Металлиста 1925» в восьмом туре Украинской Премьер-лиги.

Команды встретятся на «Стадионе имени Лобановского» в Киеве. Главным арбитром матча назначен Виктор Копиевский.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра запланирована на 15:30 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Динамо» находится на второй строчке (15 очков), а «Металлист 1925» на сегодня – четвертый (14 баллов).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.