Где смотреть матч 8-го тура чемпионата Украины Динамо – Металлист 1925
Поединок Премьер-лиги состоится 5 октября в 15:30 по киевскому времени
5 октября киевское «Динамо» сыграет против харьковского «Металлиста 1925» в восьмом туре Украинской Премьер-лиги.
Команды встретятся на «Стадионе имени Лобановского» в Киеве. Главным арбитром матча назначен Виктор Копиевский.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра запланирована на 15:30 по киевскому времени.
В турнирной таблице «Динамо» находится на второй строчке (15 очков), а «Металлист 1925» на сегодня – четвертый (14 баллов).
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
