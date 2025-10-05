Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский тренер раскритиковал Реброва: «Очень много вопросов»
Сборная УКРАИНЫ
05 октября 2025, 12:27 |
Украинский тренер раскритиковал Реброва: «Очень много вопросов»

Олег Федорчук подверг критике тренерский штаб национальной сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный украинский тренер Олег Федорчук подверг критике тренерский штаб национальной сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым за ненадлежащую связь со СМИ и общественностью.

В общем, очень много вопросов к тренерскому штабу Реброва, очень мало информации от них, очень мало общения с прессой и общественностью, нет обратной связи. Таким образом, теряется доверие к принятию решений, – сказал Федорчук.

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров озвучил заявку национальной команды на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2026, но накануне вызвал вингера житомирского Полесья

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления по отбору на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Олег Федорчук
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
