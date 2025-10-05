Украинский тренер раскритиковал Реброва: «Очень много вопросов»

Известный украинский тренер Олег Федорчук подверг критике тренерский штаб национальной сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым за ненадлежащую связь со СМИ и общественностью.

В общем, очень много вопросов к тренерскому штабу Реброва, очень мало информации от них, очень мало общения с прессой и общественностью, нет обратной связи. Таким образом, теряется доверие к принятию решений, – сказал Федорчук.

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров озвучил заявку национальной команды на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2026, но накануне вызвал вингера житомирского Полесья

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления по отбору на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.