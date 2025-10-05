Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вернидуб выбрал соперника для сборной Украины U-20 в плей-офф ЧМ-2025
Сборная УКРАИНЫ
05 октября 2025, 02:59 |
129
0

Вернидуб выбрал соперника для сборной Украины U-20 в плей-офф ЧМ-2025

Специалист считает, что нет разницы, с кем играть в следующей стадии турнира

05 октября 2025, 02:59 |
129
0
Вернидуб выбрал соперника для сборной Украины U-20 в плей-офф ЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб рассказал, кого хочет видеть соперником юниорской сборной Украины на ЧМ-2025.

«Не хотелось бы, конечно, пересечься с бразильцами, но и египтяне неудобный соперник. Египет на своем континенте имеет одну из лучших команд и национальную и молодежную.

Не надо сильно сейчас думать над тем, а кто нам попадется? Нужны выходы и играть, получать удовольствие от игры. Главное, не нарушать дисциплину на поле и слушать и выполнять наставления тренерского штаба – Димы Михайленко и Володи Езерского», – сказал Вернидуб.

Подопечные Дмитрия Михайленко заняли первое место в групповом этапе ЧМ-2025. Сине-желтые обыграли Южную Корею (2:1), Парагвай (2:1) и сыграли вничью с Панамой (1:1).

По теме:
Юрий ВЕРНИДУБ: «Шевченку только респект и уважение»
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Мы накануне обсуждали это с тренером»
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Юрий Вернидуб
Олег Вахоцкий Источник: BLIK
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Футбол | 04 октября 2025, 05:39 6
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо

Александр выделил экс-игроков «бело-синих»

Капитан Ливерпуля пояснил поражение от Челси в АПЛ: «Неприятное чувство»
Футбол | 05 октября 2025, 01:49 1
Капитан Ливерпуля пояснил поражение от Челси в АПЛ: «Неприятное чувство»
Капитан Ливерпуля пояснил поражение от Челси в АПЛ: «Неприятное чувство»

Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после поражения под лондонского Челси

Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Бокс | 04.10.2025, 05:00
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Футбол | 04.10.2025, 10:59
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Футбол | 04.10.2025, 19:19
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
03.10.2025, 14:44 2
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
03.10.2025, 08:30 7
Футбол
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 14
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, как победить Усика? Это единственный вариант»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, как победить Усика? Это единственный вариант»
03.10.2025, 03:38
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет
Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет
03.10.2025, 05:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем