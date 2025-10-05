Вернидуб выбрал соперника для сборной Украины U-20 в плей-офф ЧМ-2025
Специалист считает, что нет разницы, с кем играть в следующей стадии турнира
Известный украинский тренер Юрий Вернидуб рассказал, кого хочет видеть соперником юниорской сборной Украины на ЧМ-2025.
«Не хотелось бы, конечно, пересечься с бразильцами, но и египтяне неудобный соперник. Египет на своем континенте имеет одну из лучших команд и национальную и молодежную.
Не надо сильно сейчас думать над тем, а кто нам попадется? Нужны выходы и играть, получать удовольствие от игры. Главное, не нарушать дисциплину на поле и слушать и выполнять наставления тренерского штаба – Димы Михайленко и Володи Езерского», – сказал Вернидуб.
Подопечные Дмитрия Михайленко заняли первое место в групповом этапе ЧМ-2025. Сине-желтые обыграли Южную Корею (2:1), Парагвай (2:1) и сыграли вничью с Панамой (1:1).
