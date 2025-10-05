Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
Лаутаро Мартинес теперь 7-й среди аргентинских бомбардиров Серии А

Лишь три гола отделяют нападающего Интера от 6-го места

Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес вышел на 7 место среди аргентинских бомбардиров Серии А.

Произошло это в матче 6-го тура, в котором Интер дома победил Кремонезе со счетом 4:1.

Один из голов в матче забил аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес. Этот забитый мяч стал 118-м для нападающего в Серии А.

Среди аргентинских футболистов Лаутаро Мартинес занимает теперь 7 место в списке бомбардиров за всю историю чемпионата Италии.

Лишь три гола теперь отделяют нападающего Интера от Мауро Икарди (121), занимающего шестое место среди аргентинцев в чемпионате Италии.

Аргентинские футболисты, забившие 100+ голов в итальянской Серии А

  • 183 – Габриэль Батистута (Фиорентина, Рома, Интер)
  • 153 – Эрнан Креспо (Парма, Лацио, Интер, Милан, Дженоа)
  • 147 – Омар Сивори (Ювентус, Наполи)
  • 129 – Пауло Дибала (Палермо, Ювентус, Рома)
  • 125 – Гонсало Игуаин (Наполи, Ювентус, Милан)
  • 121 – Мауро Икарди (Сампдория, Интер)
  • 118 – Лаутаро Мартинес (Интер)
  • 117 – Абель Бальбо (Удинезе, Рома, Парма, Фиорентина)
чемпионат Италии по футболу Серия A Интер Милан Кремонезе Лаутаро Мартинес статистика
