Лаутаро Мартинес теперь 7-й среди аргентинских бомбардиров Серии А

Лаутаро Мартинес вышел на 7 место среди аргентинских бомбардиров Серии А.

Произошло это в матче 6-го тура, в котором Интер дома победил Кремонезе со счетом 4:1.

Один из голов в матче забил аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес. Этот забитый мяч стал 118-м для нападающего в Серии А.

Среди аргентинских футболистов Лаутаро Мартинес занимает теперь 7 место в списке бомбардиров за всю историю чемпионата Италии.

Лишь три гола теперь отделяют нападающего Интера от Мауро Икарди (121), занимающего шестое место среди аргентинцев в чемпионате Италии.

Аргентинские футболисты, забившие 100+ голов в итальянской Серии А