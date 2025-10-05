Лаутаро Мартинес теперь 7-й среди аргентинских бомбардиров Серии А
Лишь три гола отделяют нападающего Интера от 6-го места
Лаутаро Мартинес вышел на 7 место среди аргентинских бомбардиров Серии А.
Произошло это в матче 6-го тура, в котором Интер дома победил Кремонезе со счетом 4:1.
Один из голов в матче забил аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес. Этот забитый мяч стал 118-м для нападающего в Серии А.
Среди аргентинских футболистов Лаутаро Мартинес занимает теперь 7 место в списке бомбардиров за всю историю чемпионата Италии.
Лишь три гола теперь отделяют нападающего Интера от Мауро Икарди (121), занимающего шестое место среди аргентинцев в чемпионате Италии.
Аргентинские футболисты, забившие 100+ голов в итальянской Серии А
- 183 – Габриэль Батистута (Фиорентина, Рома, Интер)
- 153 – Эрнан Креспо (Парма, Лацио, Интер, Милан, Дженоа)
- 147 – Омар Сивори (Ювентус, Наполи)
- 129 – Пауло Дибала (Палермо, Ювентус, Рома)
- 125 – Гонсало Игуаин (Наполи, Ювентус, Милан)
- 121 – Мауро Икарди (Сампдория, Интер)
- 118 – Лаутаро Мартинес (Интер)
- 117 – Абель Бальбо (Удинезе, Рома, Парма, Фиорентина)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы оформили минимальную победу со счетом 2:1
Давид Беттони рассказал о своем разговоре с Зинедином и проблемах украинской команды