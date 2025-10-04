Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Травма во время игры: защитник Ливерпуля не доиграл матч с Челси
Англия
04 октября 2025, 23:06 | Обновлено 04 октября 2025, 23:26
Травма во время игры: защитник Ливерпуля не доиграл матч с Челси

Ибраима Конате вынужденно покинул футбольное поле

Травма во время игры: защитник Ливерпуля не доиграл матч с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате

4 октября «Ливерпуль» на последних минутах пропустил мяч от лондонского «Челси» и минимально уступил синим в седьмом туре АПЛ – 1:2.

Во время матча главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот был вынужден экстренно заменить центрального защитника Ибрахима Конате на 56-й минуте из-за дискомфорта игрока.

В ближайшее время защитник пройдет дополнительное медицинское обследование, чтобы определить степень серьёзности травмы.

«Я не знаю, серьезная ли это травма, но я видел, что он немного хромал, и когда я спросил его, он сказал, что слегка почувствовал квадрицепс. Тогда для меня сработали все сигналы тревоги, потому что во время следующего рывка никогда не знаешь, все ли будет хорошо.

Это также была замена, которую я уже рассматривал – возможно, через несколько минут или чуть позже, потому что правый центральный защитник много владел мячом, и нам нужно было создавать игру с этой позиции. Мы все знаем, что Райан Гравенберх в этом достаточно хорош. Возможно, было правильно, что он ушел с поля достаточно рано, но было ясно, что я должен его заменить, потому что он хромал», – сказал Слот.

По теме:
Слот объяснил свои решения и неудачный результат в матче с Челси
Эстевао голом в ворота Ливерпуля вошел в историю АПЛ
Арсенал – Вест Хэм – 2:0. Мячи Райса и Сака, травма Эдегора. Видео голов
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Ливерпуль Ибраима Конате травма
Андрей Витренко Источник: ФК Ливерпуль
