Снигур не сумела обыграть россиянку в полуфинале 75-тысячника в Братиславе

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 184) завершила выступления на турнире ITF W75 в Братиславе (Словакия).

В полуфинале украинка в трех сетах проиграла россиянке Алине Корнеевой (WTA 191) за 1 час и 42 минуты.

ITF W75 Братислава. Хард в помещении, 1/2 финала

Алина Корнеева [3] – Дарья Снигур (Украина) [2] – 1:6, 7:6 (7:3), 6:1

Во второй партии Снигур побеждала 4:2 с брейком, но не сумела реализовать преимущество.

Дарья провела третье очное противостояние против Алины и потерпела третье поражение.

Корнеева в финале 75-тысячника поборется против Луции Хавличковой.