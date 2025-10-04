Снигур не сумела обыграть россиянку в полуфинале 75-тысячника в Братиславе
Дарья в трех сетах уступила Алине Корнеевой и покинула турнир в Словакии
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 184) завершила выступления на турнире ITF W75 в Братиславе (Словакия).
В полуфинале украинка в трех сетах проиграла россиянке Алине Корнеевой (WTA 191) за 1 час и 42 минуты.
ITF W75 Братислава. Хард в помещении, 1/2 финала
Алина Корнеева [3] – Дарья Снигур (Украина) [2] – 1:6, 7:6 (7:3), 6:1
Во второй партии Снигур побеждала 4:2 с брейком, но не сумела реализовать преимущество.
Дарья провела третье очное противостояние против Алины и потерпела третье поражение.
Корнеева в финале 75-тысячника поборется против Луции Хавличковой.
