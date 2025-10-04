Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Снигур не сумела обыграть россиянку в полуфинале 75-тысячника в Братиславе
ITF
04 октября 2025, 19:57 |
139
4

Снигур не сумела обыграть россиянку в полуфинале 75-тысячника в Братиславе

Дарья в трех сетах уступила Алине Корнеевой и покинула турнир в Словакии

04 октября 2025, 19:57 |
139
4 Comments
Снигур не сумела обыграть россиянку в полуфинале 75-тысячника в Братиславе
Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 184) завершила выступления на турнире ITF W75 в Братиславе (Словакия).

В полуфинале украинка в трех сетах проиграла россиянке Алине Корнеевой (WTA 191) за 1 час и 42 минуты.

ITF W75 Братислава. Хард в помещении, 1/2 финала

Алина Корнеева [3] – Дарья Снигур (Украина) [2] – 1:6, 7:6 (7:3), 6:1

Во второй партии Снигур побеждала 4:2 с брейком, но не сумела реализовать преимущество.

Дарья провела третье очное противостояние против Алины и потерпела третье поражение.

Корнеева в финале 75-тысячника поборется против Луции Хавличковой.

По теме:
Снигур и Подрез сыграют в полуфиналах на турнирах ITF
Рейтинг WTA. Костюк потеряла два места, Олейникова обновила личный рекорд
Снигур завершила выступления на турнире в Португалии, уступив 236-й ракетке
Дарья Снигур ITF Братислава
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Бокс | 04 октября 2025, 08:16 58
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко

Блогер Стерненко – о том, что Василий свободно выезжает из страны

Синнер успешно начал защиту трофея на Мастерсе в Шанхае, разобрав немца
Теннис | 04 октября 2025, 15:40 0
Синнер успешно начал защиту трофея на Мастерсе в Шанхае, разобрав немца
Синнер успешно начал защиту трофея на Мастерсе в Шанхае, разобрав немца

Янник в двух сетах переиграл Даниэля Альтмайера на старте турнира ATP 1000 в Китае

Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Футбол | 04.10.2025, 07:39
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Футбол | 04.10.2025, 07:05
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Революция в футболе! Суперлига на базе Лиги чемпионов: все подробности
Футбол | 04.10.2025, 14:00
Революция в футболе! Суперлига на базе Лиги чемпионов: все подробности
Революция в футболе! Суперлига на базе Лиги чемпионов: все подробности
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arera
Позор
Ответить
0
Андрій Заліщук
Я так розумію наші вирішили останнім часом зливати кацапам, як пороблено...
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 14
Футбол
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
03.10.2025, 15:14 15
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 133
Футбол
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
03.10.2025, 19:42 7
Футзал
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем