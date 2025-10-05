Бавария интересуется одним из ключевых игроков Арсенала
24-летний нидерландский защитник попал в сферу интересов мюнхенцев
Руководство мюнхенской «Баварии» связалось с представителями защитника лондонского «Арсенала» Юрриена Тимбера касательно возможного трансфера игрока.
Согласно данным портала Caught Offside, возможность перехода 24-летнего нидерландца крайне маловероятна, потому что игрок хочет продолжить карьеру в стане «канониров».
Лондонские боссы ведут переговоры о продлении контракта с Тимбером. Соглашение с футболистом рассчитано до конца лета 2028 года.
Отмечается, что интерес к игроку сборной Нидерландов проявляет другой футбольный гранд, название которого не раскрывается.
Защитник Тимбер выступает за лондонскую команду с 2023 года. За это время в общей сложности он сыграл в 60 матчах во всех турнирах, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и пятью ассистами. Голландский защитник стал ключевым игроком «канониров» с момента перехода из «Аякса», с которым он дважды становился чемпионом Нидерландов.
По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб активно интересуется французским вратарем итальянского «Милана» Майком Меньяном. Баварцы задумываются о замене Мануэлю Нойеру.
