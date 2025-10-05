Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария интересуется одним из ключевых игроков Арсенала
Германия
05 октября 2025, 16:20 |
174
0

Бавария интересуется одним из ключевых игроков Арсенала

24-летний нидерландский защитник попал в сферу интересов мюнхенцев

05 октября 2025, 16:20 |
174
0
Бавария интересуется одним из ключевых игроков Арсенала
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Юрриен Тимбер

Руководство мюнхенской «Баварии» связалось с представителями защитника лондонского «Арсенала» Юрриена Тимбера касательно возможного трансфера игрока.

Согласно данным портала Caught Offside, возможность перехода 24-летнего нидерландца крайне маловероятна, потому что игрок хочет продолжить карьеру в стане «канониров».

Лондонские боссы ведут переговоры о продлении контракта с Тимбером. Соглашение с футболистом рассчитано до конца лета 2028 года.

Отмечается, что интерес к игроку сборной Нидерландов проявляет другой футбольный гранд, название которого не раскрывается.

Защитник Тимбер выступает за лондонскую команду с 2023 года. За это время в общей сложности он сыграл в 60 матчах во всех турнирах, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и пятью ассистами. Голландский защитник стал ключевым игроком «канониров» с момента перехода из «Аякса», с которым он дважды становился чемпионом Нидерландов.

По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб активно интересуется французским вратарем итальянского «Милана» Майком Меньяном. Баварцы задумываются о замене Мануэлю Нойеру.

По теме:
Эвертон – Кристал Пэлас. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Снова в основе: Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч АПЛ
«Он не настолько глуп». Гвардиола отреагировал на слухи о трансфере Холанда
Юрриен Тимбер Арсенал Лондон Бавария Английская Премьер-лига Бундеслига
Оксана Баландина Источник: Caughtoffside
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
Бокс | 04 октября 2025, 16:25 3
Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»

Британский промоутер сообщил о планах свести на ринге Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри

Гасперини определился с судьбой Довбика на матч с Фиорентиной в Серии А
Футбол | 05 октября 2025, 15:19 1
Гасперини определился с судьбой Довбика на матч с Фиорентиной в Серии А
Гасперини определился с судьбой Довбика на матч с Фиорентиной в Серии А

Артем Довбик выйдет в основе римских «волков»

ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
Футбол | 04.10.2025, 17:36
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
Экс-тренер Реала: «Динамо вообще не соответствует европейскому уровню»
Футбол | 05.10.2025, 08:07
Экс-тренер Реала: «Динамо вообще не соответствует европейскому уровню»
Экс-тренер Реала: «Динамо вообще не соответствует европейскому уровню»
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Футбол | 04.10.2025, 23:27
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
04.10.2025, 05:39 6
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 3
Бокс
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
04.10.2025, 10:59 3
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем