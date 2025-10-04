4 октября в 17:15 стартовал матч восьмого тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Валенсия».

Первыми в матче отличились хозяева благодаря усилиям украинского форварда Владислава Ваната.

Украинец на 18-й минуте обыграл соперника и за пределов штрафной пробил точно в девятку ворот «Валенсии».

Для Владислава это второй забитый мяч в составе «Жироны», до этого Ванат отличился голом в игре против «Сельты» (1:1).

ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону