Испания04 октября 2025, 17:36 | Обновлено 04 октября 2025, 17:55
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
Украинец открыл счет в матче с «Валенсией»
4 октября в 17:15 стартовал матч восьмого тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Валенсия».
Первыми в матче отличились хозяева благодаря усилиям украинского форварда Владислава Ваната.
Украинец на 18-й минуте обыграл соперника и за пределов штрафной пробил точно в девятку ворот «Валенсии».
Для Владислава это второй забитый мяч в составе «Жироны», до этого Ванат отличился голом в игре против «Сельты» (1:1).
