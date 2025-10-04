Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
Испания
04 октября 2025, 17:36
Украинец открыл счет в матче с «Валенсией»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

4 октября в 17:15 стартовал матч восьмого тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Валенсия».

Первыми в матче отличились хозяева благодаря усилиям украинского форварда Владислава Ваната.

Украинец на 18-й минуте обыграл соперника и за пределов штрафной пробил точно в девятку ворот «Валенсии».

Для Владислава это второй забитый мяч в составе «Жироны», до этого Ванат отличился голом в игре против «Сельты» (1:1).

Diesel
Тут без питань. Все чітко
+3
Умник
Гол красавец.
Всегда ищет остроту, наглость футбольная это хорошо
+2
Andromed
класно зіграв в цьому моменті, бажаю йому ще більше голів
+2
DK2025
Рад за Влада. Хотя это большая потеря для Динамо (уже видно), но за него рад. А в сборной сундуков и прочие ему пас нормальный отдать не могут, но это уже неизлечимо
+2
Александр Шевченко
Надеюсь Влад такой же гол положит и за сборную Украины против Исландии через шесть дней. Но для этого надо, чтобы у всяких мудаковых в центре поля ноги были ровные и они смогли бы пас Владу отдать 
+1
oleksiyshabanov
Подивився відео з голом. Атмосфера в команді - вогонь, ніхто не побіг вітати, навіть (можливо, пізніше підбігли, бо бачив коротке відео). Якось мляво на голи реагує команда, яка на дні таблиці.
0
Перець
Це вам не Бленуце 
-1
