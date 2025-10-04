Нападающий Руха объяснил, за счет чего команда выиграла у Колоса

Программа 8 тура УПЛ открывалась поединком в Ковалевке, где «Колос» довольно неожиданно уступил аутсайдеру - «Руху» - 0:2.

Один из лидеров львовян Илья Квасница эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло гостям отпраздновать первую победу в чемпионате.

«Прежде всего, желание и более слаженные командные действия. Мы были готовы к контратакующему стилю ковалевцев, умело выходили из-под прессинга, не позволяли сопернику проявлять активность на флангах.

Считаю, что мы награли на победу. Только после того, как сразу после перерыва «Рух» вышел вперед, хозяева активизировались и создали несколько опасных моментов. Однако благодаря удачной подстраховке сохранили свои ворота нетронутыми.

Когда же под занавес противостояния гости забили во второй раз, то сложилось впечатление, что ковалевцы уже не верили, что смогут спастись от поражения. Радует, что «Рух» прервал серию неудач в чемпионате в поединке с амбициозным оппонентом».

Сейчас в активе львовской команды 6 очков и она на 14 месте в УПЛ.

Ранее Руслан Костышин объяснил фиаско «Колоса» в матче против «Руха» в УПЛ.