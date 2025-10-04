Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Оболонь
04.10.2025 15:30 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 09:15 | Обновлено 04 октября 2025, 09:16
82
0

Оболонь – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команды примерно одного уровня постараются набрать очки и еще немного удалиться от низов таблицы

04 октября 2025, 09:15 | Обновлено 04 октября 2025, 09:16
82
0
Оболонь – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Оболонь

В субботу, 4 октября, состоится поединок 8 тура Украинской Премьер-Лиги, в котором будут играть киевская «Оболонь» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Оболонь

Перед стартом сезона все ожидали от «Оболони» борьбы за выживание. В первую очередь, из-за того, что команду покинул создатель прошлогоднего успеха (в контексте «Оболони» успех – это избегание и прямого вылета, и даже плей-офф за право остаться в элите) Сергей Шищенко.

Однако его помощник удачно подхватил руль правления командой. Под руководством Александра Антоненко «пивовары» в семи матчах набрали уже девять очков. Достаточно приличный показатель, позволяющий в таблице находиться в комфортной зоне, поскольку претендентов на вылет с гораздо худшими показателями хватает.

Команда отличается незаурядной сыгранностью и огромным акцентом на оборону, играя в пять защитников. В принципе все стандартно для клуба. Причем даже усиление со скамейки запасных есть, ведь даже капитан команды Олег Слободян не всегда попадает в основу. А еще есть и Сергей Суханов, разве что на воротах не игравший, ну, и в центре защиты не припомню его выходов. А так очень легко футболист овладел разнопрофильными амплуа правого защитника, вингера, центрфорварда и выходит там, где нужно команде, явно придаювая ей вариативности.

Особенно следует также обратить внимание на вратарский вопрос. В элиту команда поднялась с опытными Рыбкой и Кичаком и немного младшим Федоривским, сначала все они играли примерно одинаковое количество времени, но в конце концов Федоровский выиграл конкуренцию. Однако в прошлом сезоне всех потеснил молодой Марченко, буквально сверкавший в рамке. Но он получил травму, снова играл Федоривский, однако и он в игре 7 тура против «Зари» не смог выйти на поле, потому его подменил 18-летний Сташкив. Отыграл уверенно на ноль, поэтому у главного тренера будет непростой выбор, выбирая между ним и Федоривским вратаря на матч против «Вереса».

Вересс

«Верес» в сезоне играет не слишком стабильно, чередуя победы с провалами. Так, удалось взять очки с крепкими ЛНЗ, «Колосом» и «Кудровкой», зато в четырех других матчах ровенская команда уступила.

В частности, не походил на себя «Верес» в игре предыдущего тура против «Полесья», когда команда разгромно уступила 1:4. После игры капитан команды Игорь Харатин заявил, что команда находится «в полной д..е». Но не стоит это воспринимать как какую-то сенсационную информацию о кризисе в клубе, имелась в виду лишь конкретная игра против «Полесья».

Несомненно, главный тренер команды Олег Шандрук предоставит футболистам огромную мотивацию, но тут еще вопрос, не повредит ли это, ведь у «Оболони» едва ли не лучше всего получается отсидеться в глухой защите и при случае разжать молниеносную пружину контратаки.

Также стало известно, что международную паузу после этой игры команда заполнит благотворительным матчем, сыграя в Молдове против местного «Зимбру».

Статистика встреч

Между собой команды провели десять матчей. «Оболонь» выиграла только один раз, а вот «Верес» это сделал в пяти матчах. Четыре матча закончились вничью. Разница мячей – 4:10.

Ориентировочные составы

«Оболонь»: Сташкив – Ильин, Дубко, Домницкий, Семенов, Шевченко – Чех, Курко, Черненко – Нестеренко, Устименко

«Верес»: Кожухар – Стамулис, Цыпот, Гончаренко, Смиян – Бойко, Харатин, Куция, Шарай – Стень, Ндукве

Прогноз на противостояние

Так и вижу нулевую ничью в этом матче. Однако на конкретный счет ставить не рискну, спрогнозирую просто мирный результат матча.

Прогноз Sport.ua
Оболонь
4 октября 2025 -
15:30
Верес
Ничья 3.00 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Александр БАБИЧ: «Кто не будет работать, будем жать руки и прощаться»
Полесье – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия нашла должность для коуча, ушедшего из-за Шарана
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Верес прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Футбол | 03 октября 2025, 12:00 26
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание

Горняки обыграли шотландский Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас

Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Футзал | 03 октября 2025, 19:42 6
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19

Украинские футзалисты уступили со счетом 4:7

Михайленко объяснил нервную победу Украины U-20 над Парагваем на ЧМ-2025
Футбол | 04.10.2025, 09:11
Михайленко объяснил нервную победу Украины U-20 над Парагваем на ЧМ-2025
Михайленко объяснил нервную победу Украины U-20 над Парагваем на ЧМ-2025
Склоним головы. Борец из Киева погиб, протаранив катер в Черном море
Война | 04.10.2025, 09:00
Склоним головы. Борец из Киева погиб, протаранив катер в Черном море
Склоним головы. Борец из Киева погиб, протаранив катер в Черном море
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 03.10.2025, 19:53
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
02.10.2025, 08:51 2
Футбол
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
03.10.2025, 08:25 34
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
03.10.2025, 02:58
Бокс
Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет
Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет
03.10.2025, 05:30
Бокс
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 123
Футбол
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
03.10.2025, 00:21 1
Бокс
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 132
Футбол
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем