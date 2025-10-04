В субботу, 4 октября, состоится поединок 8 тура Украинской Премьер-Лиги, в котором будут играть киевская «Оболонь» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало – в 15:30.

Оболонь

Перед стартом сезона все ожидали от «Оболони» борьбы за выживание. В первую очередь, из-за того, что команду покинул создатель прошлогоднего успеха (в контексте «Оболони» успех – это избегание и прямого вылета, и даже плей-офф за право остаться в элите) Сергей Шищенко.

Однако его помощник удачно подхватил руль правления командой. Под руководством Александра Антоненко «пивовары» в семи матчах набрали уже девять очков. Достаточно приличный показатель, позволяющий в таблице находиться в комфортной зоне, поскольку претендентов на вылет с гораздо худшими показателями хватает.

Команда отличается незаурядной сыгранностью и огромным акцентом на оборону, играя в пять защитников. В принципе все стандартно для клуба. Причем даже усиление со скамейки запасных есть, ведь даже капитан команды Олег Слободян не всегда попадает в основу. А еще есть и Сергей Суханов, разве что на воротах не игравший, ну, и в центре защиты не припомню его выходов. А так очень легко футболист овладел разнопрофильными амплуа правого защитника, вингера, центрфорварда и выходит там, где нужно команде, явно придаювая ей вариативности.

Особенно следует также обратить внимание на вратарский вопрос. В элиту команда поднялась с опытными Рыбкой и Кичаком и немного младшим Федоривским, сначала все они играли примерно одинаковое количество времени, но в конце концов Федоровский выиграл конкуренцию. Однако в прошлом сезоне всех потеснил молодой Марченко, буквально сверкавший в рамке. Но он получил травму, снова играл Федоривский, однако и он в игре 7 тура против «Зари» не смог выйти на поле, потому его подменил 18-летний Сташкив. Отыграл уверенно на ноль, поэтому у главного тренера будет непростой выбор, выбирая между ним и Федоривским вратаря на матч против «Вереса».

Вересс

«Верес» в сезоне играет не слишком стабильно, чередуя победы с провалами. Так, удалось взять очки с крепкими ЛНЗ, «Колосом» и «Кудровкой», зато в четырех других матчах ровенская команда уступила.

В частности, не походил на себя «Верес» в игре предыдущего тура против «Полесья», когда команда разгромно уступила 1:4. После игры капитан команды Игорь Харатин заявил, что команда находится «в полной д..е». Но не стоит это воспринимать как какую-то сенсационную информацию о кризисе в клубе, имелась в виду лишь конкретная игра против «Полесья».

Несомненно, главный тренер команды Олег Шандрук предоставит футболистам огромную мотивацию, но тут еще вопрос, не повредит ли это, ведь у «Оболони» едва ли не лучше всего получается отсидеться в глухой защите и при случае разжать молниеносную пружину контратаки.

Также стало известно, что международную паузу после этой игры команда заполнит благотворительным матчем, сыграя в Молдове против местного «Зимбру».

Статистика встреч

Между собой команды провели десять матчей. «Оболонь» выиграла только один раз, а вот «Верес» это сделал в пяти матчах. Четыре матча закончились вничью. Разница мячей – 4:10.

Ориентировочные составы

«Оболонь»: Сташкив – Ильин, Дубко, Домницкий, Семенов, Шевченко – Чех, Курко, Черненко – Нестеренко, Устименко

«Верес»: Кожухар – Стамулис, Цыпот, Гончаренко, Смиян – Бойко, Харатин, Куция, Шарай – Стень, Ндукве

Прогноз на противостояние

Так и вижу нулевую ничью в этом матче. Однако на конкретный счет ставить не рискну, спрогнозирую просто мирный результат матча.