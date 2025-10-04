Олег ШАНДРУК: «Я все же немного в футболе разбираюсь»

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал матч восьмого тура УПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Оболонью»:

– Хорошее начало от нас, полтайма контролировали игру, забили гол. Дальше немного сбавили темп и потеряли нужный импульс. Игра выровнялась и мы уже больше от обороны играли. После перерыва, особенно в конце матча – немного просели, больше думали о защите. Учитывая как раз два дальних удара соперников в конце игры – можем где-то также поблагодарить Фортуну, что не залетело. Потому что как раз дальним ударом Оболонь свой гол и забила.

Я всегда говорю, что мы работаем от игры к игре. Мы не думаем о каком-то конкретном матче или конкретном сопернике. Что касается серии из двух поражений подряд, которая у нас была до игры против Оболони, то две игры – это для меня не серия. Повторюсь, у нас довольно новый коллектив, довольно много иностранцев, молодых игроков. И я все же немного в футболе разбираюсь – у нас сейчас есть коллектив, но еще нет команды. Коллектив это игроки. А над командой мы сейчас работаем. Чтобы на игру этой команды было приятно смотреть.

Я тренер и я всегда готов ко всему. О том, что вы хотели сказать. Четко понимаю работу и ответственность. Меня сейчас волнует игра команды и построение отношений в коллективе. От этого я получаю удовольствие и поэтому я в футболе.

У нас сегодня было сразу три вынужденных замены. У Дениса Ндукве – предварительно ушиб спины. Он получил сильный удар коленом. Надеюсь, что это только ушиб, который не позволил продолжить игру. Больше волнуемся за Максима Смияна. Потому что у него проблема с коленным суставом – завтра он будет проходить обследование. Игорь Харатин – снова почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра, потому что снова было очень тяжелое поле. Хорошо, что впереди международная пауза и мы сможем немного восстановиться.

Считаю, что если бы обстоятельства сложились немного по-другому, мы бы могли и второй гол забить. Соперник не закрыл нас у ворот. Да, у Оболони были опасные дальние удары, Валентин Горох выручал – согласен. Но сегодня не было проблем в обороне, с которыми мы не справлялись.