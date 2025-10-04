В субботу, 4 октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Оболонь» встретится с «Вересом». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», игра начнется в 15:30.

Согласитесь, игра «Оболони» в 2025 году точно вышла на более качественный уровень, чем это было тогда, когда «пивовары» вышли в элиту украинского футбола. Да, у них также были поражения, где столичный клуб точно их не заслуживал (в игре с «Кривбассом» и «Карпатами»), но «Оболонь» беззаговорочно заслужила уважение со стороны других команд. Отдельно еще можно выделить дебют Вадима Сташкива, который первый матч на профессиональном уровне провел «на ноль».

Ровенчане, казалось, постепенно начали находить свою игру, однако последние результаты сыграли не в пользу «Вереса», ведь команда сначала вылетела из Кубка Украины, проиграв «Локомотиву», а чуть позже в родных стенах также уступила «Полесью», пропустив четыре гола. Учитывая, что параллельно конкуренты из низов таблицы начинают набирать баллы, команде Шандрука желательно уже сейчас реагировать на это, чтобы потом не оказаться в зоне вылета. А идеальной возможностью для реабилитации мог бы быть положительный результат в игре против «Оболони».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.