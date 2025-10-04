Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Верес. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Оболонь
04.10.2025 15:30 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 01:25 | Обновлено 04 октября 2025, 01:30
15
0

Оболонь – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

04 октября 2025, 01:25 | Обновлено 04 октября 2025, 01:30
15
0
Оболонь – Верес. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 4 октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Оболонь» встретится с «Вересом». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», игра начнется в 15:30.

Согласитесь, игра «Оболони» в 2025 году точно вышла на более качественный уровень, чем это было тогда, когда «пивовары» вышли в элиту украинского футбола. Да, у них также были поражения, где столичный клуб точно их не заслуживал (в игре с «Кривбассом» и «Карпатами»), но «Оболонь» беззаговорочно заслужила уважение со стороны других команд. Отдельно еще можно выделить дебют Вадима Сташкива, который первый матч на профессиональном уровне провел «на ноль».

Ровенчане, казалось, постепенно начали находить свою игру, однако последние результаты сыграли не в пользу «Вереса», ведь команда сначала вылетела из Кубка Украины, проиграв «Локомотиву», а чуть позже в родных стенах также уступила «Полесью», пропустив четыре гола. Учитывая, что параллельно конкуренты из низов таблицы начинают набирать баллы, команде Шандрука желательно уже сейчас реагировать на это, чтобы потом не оказаться в зоне вылета. А идеальной возможностью для реабилитации мог бы быть положительный результат в игре против «Оболони».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Оболонь
4 октября 2025 -
15:30
Верес
Победа Оболони 2.83 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Полесье – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Руслан КОСТЫШИН: «Меня удивил Колос. Вся команда выпала»
Тренер Эпицентра: «Не могу это объяснить. Одно и то же каждый матч»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Верес Ровно Александр Антоненко Олег Шандрук Оболонь - Верес текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Футбол | 03 октября 2025, 12:00 24
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание

Горняки обыграли шотландский Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас

Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Футбол | 03 октября 2025, 08:25 34
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины

Бриф предупредил Артема Кравца

Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Футбол | 03.10.2025, 18:41
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Футбол | 04.10.2025, 00:59
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Футбол | 04.10.2025, 00:55
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
02.10.2025, 07:50 3
Футбол
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 12
Футбол
Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной
Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной
02.10.2025, 02:41
Футбол
Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет
Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет
03.10.2025, 05:30
Бокс
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 132
Футбол
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
02.10.2025, 16:39 2
Теннис
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем