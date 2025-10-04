Молодежные турниры04 октября 2025, 00:19 | Обновлено 04 октября 2025, 00:28
ВИДЕО. Деркач открыл счет для Украины U-20 в матче с Парагваем
Сине-желтые забили сразу после перерыва в матче молодежного ЧМ
04 октября 2025, 00:19 | Обновлено 04 октября 2025, 00:28
Сборная Украины U-20 открыла счет в поединке молодежного чемпионате мира 2025 в Чили.
3 октября в 23:00 в Сантьяго в матче 3-го тура играют сборные Украины U-20 и Парагвая U-20.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Сразу после перерыва Максим Деркач на 46-й минуте, открыл счет для Украины U-20 в матче с Парагваем (1:0).
Украинской команде достаточно сыграть вничью, но и поражение может дать путевку в 1/8 финала.
ГОЛ! 1:0. Максим Деркач, 46 мин
