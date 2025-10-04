Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Шовковский назвал причину катастрофы Динамо в матче против Кристал Пэлас

Тренер прокомментировал поражение

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил поражение «Динамо» против «Кристал Пэлас».

«Ключевой момент матча – Михавко получил травму, а наши игроки оказались не готовы к тому, чтобы быстро войти в игру. Три минуты мы играли в меньшинстве, и это привело к пропущенному голу. Это основная причина. После этого уже нужно было принимать другое тактическое решение, и мы перестроились в другую схему.

Мы понимали и ждали эту игру, планировали быть осторожными. Планировали перестроиться позже, но пропущенный гол внес свои коррективы. Всегда все решает индивидуальное мастерство, как в обороне, так и в атаке», – сказал Шовковский.

«Динамо» и «Кристалл Пелас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу орлов.

Дмитрий Олейник Источник: MEGOGO
