В субботу, 4 октября, «Александрия» сыграет домашний матч 8-го тура УПЛ против «Карпат». В турнирной таблице «горожане» отстают от «львов» только на одно очко.

Александрия

«Александрия» неудачно стартовала в текущем чемпионате, потерпев четыре поражения подряд. После этого «горожане» в трех матчах набрали 7 очков и покинули зону аутсайдеров. В прошлом туре подопечные Кирилла Нестеренко дома сумели победить «Полтаву» со счетом 1:0. Безничейный домашний сериал «Александрии» длится в УПЛ 7 игр: шесть побед и поражение.

В субботу будет 190-й домашний матч «Александрии» в УПЛ. В целом же «желто-черные» могут одержать 130-ю победу или потерпеть 140-е поражение в чемпионатах. Дмитрий Мишнев может забить 15-й гол в УПЛ, а албанец Теди Цара – 10-й. Пропустит игру дисквалифицированный Денис Шостак.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата дома сыграли вничью с «Динамо» со счетом 3:3. После игры Владислав Лупашко отметил: «Наши игроки выглядели очень хорошо на фоне такого соперника». «Карпаты» уже второй раз в ходе одного сезона завершают матч с таким счетом, повторив рекорд УПЛ.

Беспроигрышная серия подопечных Владислава Лупашко продолжается в УПЛ 6 игр: победа и пять ничьих. Голевая же гостевая клубная рекордная серия «Карпат» продолжается в чемпионате 8 игр – 14 голов. «Зелено-белые» могут пропустить 50-й гол в УПЛ (еще 2 мяча). С особыми эмоциями готовятся к игре Денис Мирошниченко и Владислав Бабогло, которые в свое время немало отыграли матчей и за «Александрию».

Статистика встреч

«Карпаты» ранее встречались с «Александрией» два раза в УПЛ. В элитном дивизионе Украины соперники обменялись домашними победами. Предыдущая игра на поле александрийского клуба прошла 9 ноября прошлого года и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. В составе «желто-черных» все три гола забил португалец Мигель Кампос.

Фемида

Арбитром матча назначен Денис Шурман (Киевская область), для которого это будет 76-й матч в УПЛ. «Александрия» при Шурмане провела 13 игр: 3 победы, 3 ничьих и 7 поражений. «Карпаты» при этом арбитре проведут первый матч в УПЛ.

Прогноз на противостояние

Безничейный домашний сериал «Александрии» затянулся и продолжается в чемпионате 7 игр. «Карпаты» после семи туров чаще всего играли вничью – 5 раз. Прогнозируем ничью на КСК «Ника».

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Долгий, Скорко, Кампос, Беиратче, Огарков, Фернандо, Мишнев, Булеца, Козак, Теди Цара, Кулаков.

«Карпаты»: Домчак, Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Полегенько, Пауло Витор, Альварес, Чачуа, Бруниньо, Костенко, Краснопир.