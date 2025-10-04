В субботу, 4-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и львовские «Карпаты». Матч пройдет в Александрии, на поле КСК «Ника», начало в 13:00.

Команда Кирилла Нестеренко постепенно набрала обороты и не проигрывает в чемпионате уже три матча кряду. А если учесть еще и неплохую кубковую игру против «Динамо» на своем поле (1:2), то «Александрия» и вовсе находится в оптимальной форме. Коллектив Владислава Лупашко, к слову, тоже не проигрывает в УПЛ и даже дольше, чем соперники по предстоящей игре, но за плечами «Карпат» при этом пять ничейных результатов из шести поединков – такими темпами даже экватор турнирной таблицы достичь будет сложно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.