Премьер-лига
Александрия
04.10.2025 13:00 - : -
Карпаты Львов
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 04:53
Александрия – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

ФК Карпаты

В субботу, 4-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и львовские «Карпаты». Матч пройдет в Александрии, на поле КСК «Ника», начало в 13:00.

Команда Кирилла Нестеренко постепенно набрала обороты и не проигрывает в чемпионате уже три матча кряду. А если учесть еще и неплохую кубковую игру против «Динамо» на своем поле (1:2), то «Александрия» и вовсе находится в оптимальной форме. Коллектив Владислава Лупашко, к слову, тоже не проигрывает в УПЛ и даже дольше, чем соперники по предстоящей игре, но за плечами «Карпат» при этом пять ничейных результатов из шести поединков – такими темпами даже экватор турнирной таблицы достичь будет сложно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Александрия
4 октября 2025 -
13:00
Карпаты Львов
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Карпаты текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
