Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Ливерпуль
Встреча состоится 4 октября в 19:30
В субботу, 4 октября, «Челси» примет «Ливерпуль» в матче 7-го тура АПЛ.
Поединок состоится на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 19:30 по киевскому времени.
Следить за главными моментами игры можно Live в Telegram Sport.ua
«Ливерпуль», который является действующим победителем АПЛ, после шести туров лидирует в турнирной таблице, имея в активе 15 очков, «Челси» идет только восьмым с 8 баллами.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».
