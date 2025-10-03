В субботу, 4 октября, «Челси» примет «Ливерпуль» в матче 7-го тура АПЛ.

Поединок состоится на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 19:30 по киевскому времени.

«Ливерпуль», который является действующим победителем АПЛ, после шести туров лидирует в турнирной таблице, имея в активе 15 очков, «Челси» идет только восьмым с 8 баллами.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».