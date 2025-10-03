Слот минимально опережает Гвардиолу по набранным очкам в домашних матчах
Учитываем средние показатели за игру во всех турнирах
Арне Слот минимально опережает Пепа Гвардиолу по среднему количеству набранных очков в домашних матчах.
Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал очередной интересный рейтинг, в котором были подсчитаны очки, заработанными тренерами команд АПЛ в домашних матчах во всех турнирах (средний показатель за игру). Учитывались показатели только тех тренеров, которые возглавляли свои клубы не менее 25 матчей.
Ливерпуль Арне Слота в 82 домашних поединках в среднем набирал 2.48 очка, что и на данный момент лучшим результатом среди всех тренеров АПЛ.
Совсем немного отстает Манчестер Сити Пепа Гвардиолы, который в 653 матчах имеет 2.47 очков за игру.
Жозе Моуринью, вернувшийся на этой неделе вместе с Бенфикой на Стемфорд Бридж, за свой период работы в Челси набирал 2.38 очков на этом стадионе (5-й результат).
Среднее количество очков, набранных тренерами конкретных команд АПЛ в домашних матчах во всех турнирах.
- 2.48 – Арне Слот (Ливерпуль)
- 2.47 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
- 2.41 – Роберто Манчини (Манчестер Сити)
- 2.39 – Антонио Конте (Челси)
- 2.38 – Жозе Моуринью (Челси)
- 2.37 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
- 2.37 – Карло Анчелотти (Челси)
- 2.37 – Авраам Грант (Челси)
- 2.31 – Маурицио Сарри (Челси)
- 2.29 – Кевин Киган (Ньюкасл Юнайтед)
🏡 José Mourinho returned to Stamford Bridge earlier this week— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) October 3, 2025
The Portuguese manager's home record with Chelsea ranks fifth across coaches from the Premier League era. Liverpool's Arne Slot's boasts the best record across all competitions 🔝 pic.twitter.com/CTO06uwVtq
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тарас Михавко получил травму в середине первого тайма поединка Лиги конференций
Тренер объяснил замену Михавко в матче с Кристал Пэлас