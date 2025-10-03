Слот минимально опережает Гвардиолу по набранным очкам в домашних матчах

Арне Слот минимально опережает Пепа Гвардиолу по среднему количеству набранных очков в домашних матчах.

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал очередной интересный рейтинг, в котором были подсчитаны очки, заработанными тренерами команд АПЛ в домашних матчах во всех турнирах (средний показатель за игру). Учитывались показатели только тех тренеров, которые возглавляли свои клубы не менее 25 матчей.

Ливерпуль Арне Слота в 82 домашних поединках в среднем набирал 2.48 очка, что и на данный момент лучшим результатом среди всех тренеров АПЛ.

Совсем немного отстает Манчестер Сити Пепа Гвардиолы, который в 653 матчах имеет 2.47 очков за игру.

Жозе Моуринью, вернувшийся на этой неделе вместе с Бенфикой на Стемфорд Бридж, за свой период работы в Челси набирал 2.38 очков на этом стадионе (5-й результат).

Среднее количество очков, набранных тренерами конкретных команд АПЛ в домашних матчах во всех турнирах.

2.48 – Арне Слот (Ливерпуль)

2.47 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)

2.41 – Роберто Манчини (Манчестер Сити)

2.39 – Антонио Конте (Челси)

2.38 – Жозе Моуринью (Челси)

2.37 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)

2.37 – Карло Анчелотти (Челси)

2.37 – Авраам Грант (Челси)

2.31 – Маурицио Сарри (Челси)

2.29 – Кевин Киган (Ньюкасл Юнайтед)