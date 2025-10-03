Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
03 октября 2025, 23:47 |
«Ищите его». Легенда Динамо дал совет клубу после поражения в ЛК

Олег Саленко считает, что пора менять главного тренера

«Ищите его». Легенда Динамо дал совет клубу после поражения в ЛК
ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко дал совет столичному клубу после поражения от английского «Кристал Пэлас» (0:2) в матче 1-го тура основного этапа Лиги конференций.

– «Динамо» скатывается в европейском рейтинге дальше некуда. Какой вы видите выход из ситуации?

– Нужно искать нового сильного главного тренера. Причем, это может быть и отечественный специалист. Дать ему полное доверие, чтобы он создал новую команду. Отпускать всех ветеранов и работать на перспективу. Но для этого нужно время.

Нынешним главным тренером «Динамо» является Александр Шовковский.

Ранее Олег Саленко в целом оценил игру «Динамо» против «Кристал Пэлас».

ZANREGENT1993
Йовичевич?
Arera
Я бы Олега Саленко пригласил!
