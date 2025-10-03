«Ищите его». Легенда Динамо дал совет клубу после поражения в ЛК
Олег Саленко считает, что пора менять главного тренера
Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко дал совет столичному клубу после поражения от английского «Кристал Пэлас» (0:2) в матче 1-го тура основного этапа Лиги конференций.
– «Динамо» скатывается в европейском рейтинге дальше некуда. Какой вы видите выход из ситуации?
– Нужно искать нового сильного главного тренера. Причем, это может быть и отечественный специалист. Дать ему полное доверие, чтобы он создал новую команду. Отпускать всех ветеранов и работать на перспективу. Но для этого нужно время.
Нынешним главным тренером «Динамо» является Александр Шовковский.
Ранее Олег Саленко в целом оценил игру «Динамо» против «Кристал Пэлас».
