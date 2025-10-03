Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Флик потерял веру в дорогого игрока Барселоны. Его выставили на трансфер
Испания
03 октября 2025, 15:25
Рональд Араухо может покинуть каталонский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Уругвайский центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо может покинуть клуб, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик потерял веру в 26-летнего футболиста, поэтому руководство клуба решило выставить игрока на трансфер.

В сезоне 2025/26 Рональд Араухо провел 6 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость одного из капитанов «Барселоны» в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рональдом Араухо интересуется «Ливерпуль».

Ханс-Дитер Флик Рональд Араухо Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
