Флик потерял веру в дорогого игрока Барселоны. Его выставили на трансфер

Уругвайский центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо может покинуть клуб, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик потерял веру в 26-летнего футболиста, поэтому руководство клуба решило выставить игрока на трансфер.

В сезоне 2025/26 Рональд Араухо провел 6 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость одного из капитанов «Барселоны» в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рональдом Араухо интересуется «Ливерпуль».