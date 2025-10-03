Флик потерял веру в дорогого игрока Барселоны. Его выставили на трансфер
Рональд Араухо может покинуть каталонский клуб
Уругвайский центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо может покинуть клуб, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик потерял веру в 26-летнего футболиста, поэтому руководство клуба решило выставить игрока на трансфер.
В сезоне 2025/26 Рональд Араухо провел 6 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость одного из капитанов «Барселоны» в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Рональдом Араухо интересуется «Ливерпуль».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Болельщики испанского клуба считают, что украинец нарушил правила в собственной штрафной
Горняки обыграли шотландский Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас