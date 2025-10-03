Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не пойму, для чего это было делать»
Украинский специалист прокомментировал матч «Динамо» и «Кристал Пэлас»
Украинский тренер Юрий Вернидуб в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал поражение «Динамо» в игре с «Кристал Пэлас»:
– Юрий Николаевич, как всегда в последнее время чуда не произошла в еврокубковом матче «Динамо»?
– Если говорить откровенною то чуда и не могло произойти. Глядя на то, в какой трансформации «Динамо» начало игру, возникает много вопросов. Я понимаю, что киевляне, возможно, хотели среагировать на то, что «Кристал Пэлас» играет в три центральных защитника, сделав то же самое. Но я не пойму, для чего это было делать. Почему не играть так, как это лучше получается? И сам стартовый состав мне не понравился.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянский клуб потерпел поражение от французской команды во втором туре
Горняки обыграли Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас