  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не пойму, для чего это было делать»
Лига конференций
03 октября 2025, 12:20 | Обновлено 03 октября 2025, 12:21
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не пойму, для чего это было делать»

Украинский специалист прокомментировал матч «Динамо» и «Кристал Пэлас»

Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не пойму, для чего это было делать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Украинский тренер Юрий Вернидуб в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал поражение «Динамо» в игре с «Кристал Пэлас»:

– Юрий Николаевич, как всегда в последнее время чуда не произошла в еврокубковом матче «Динамо»?
– Если говорить откровенною то чуда и не могло произойти. Глядя на то, в какой трансформации «Динамо» начало игру, возникает много вопросов. Я понимаю, что киевляне, возможно, хотели среагировать на то, что «Кристал Пэлас» играет в три центральных защитника, сделав то же самое. Но я не пойму, для чего это было делать. Почему не играть так, как это лучше получается? И сам стартовый состав мне не понравился.

Динамо Киев Кристал Пэлас Лига конференций Динамо - Кристал Пэлас Юрий Вернидуб
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
