Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не пойму, для чего это было делать»

Украинский тренер Юрий Вернидуб в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал поражение «Динамо» в игре с «Кристал Пэлас»:

– Юрий Николаевич, как всегда в последнее время чуда не произошла в еврокубковом матче «Динамо»?

– Если говорить откровенною то чуда и не могло произойти. Глядя на то, в какой трансформации «Динамо» начало игру, возникает много вопросов. Я понимаю, что киевляне, возможно, хотели среагировать на то, что «Кристал Пэлас» играет в три центральных защитника, сделав то же самое. Но я не пойму, для чего это было делать. Почему не играть так, как это лучше получается? И сам стартовый состав мне не понравился.