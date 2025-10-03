Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Лига конференций
03 октября 2025, 08:30 | Обновлено 03 октября 2025, 09:12
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»

Известный тренер расстроен результатом и игрой «бело-синих» в игре Лиги конференций с «Кристал Пэлас

Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
ФК Динамо

Вчера, 2 октября «Динамо» провело свой первый матч в групповом раунде Лиги конференций. Подопечные Александра Шовковского уступили английскому «Кристал Пэлас» (0:2).

Эксклюзивно для сайта Sport.ua итог этого противостояния подвел известный отечественный тренер Юрий Вернидуб.

– Юрий Николаевич, как всегда в последнее время чуда не произошла в еврокубковом матче «Динамо»?
– Если говорить откровенною то чуда и не могло произойти. Глядя на то, в какой трансформации «Динамо» начало игру, возникает много вопросов. Я понимаю, что киевляне, возможно, хотели среагировать на то, что «Кристал Пэлас» играет в три центральных защитника, сделав то же самое. Но я не пойму, для чего это было делать. Почему не играть так, как это лучше получается? И сам стартовый состав мне не понравился.

– Стал ли ключевым первый пропущенный мяч киевлянами на 31-й минуте, когда они играли в меньшинстве из-за травмы Михавка?
– Как можно делать замену пять минут? Можно ведь было сразу перестроиться и выпустить полузащитника. Стал ли это гол ключевым? Не думаю. Что до этого времени сделали динамовцы у ворот англичан?

– «Кристал Пэлас» ведь тоже не создал ни одного голевого момента.
– По игре было видно, что рано или поздно эти моменты будут. Соперник действовал более осмысленно, более уверенно. Если «Кристал Пэлас» обыграл «Ливерпуль», то они бы нашли подходы к воротам «Динамо».

– За весь матч динамовцы, по сути, не побеспокоили вратаря «Кристал Пэлас». Это класс футболистов или дело в психологии, учитывая, что команда в Европе проигрывает, а в Украине не может победить?
– На мой взгляд, есть проблемы внутри команды. Думаю, нужно поговорить с каждым футболистов с командой в целом. Может, это разрешит ситуацию.

– Несмотря на такую игру и отрицательный результат, кого бы вы отметили в составе «Динамо» со знаком плюс и со знаком минус?
– Я считаю, что лучшим был Руслан Нещерет. Если бы не он, то голов «Динамо» могло пропустить и больше. Неплох был Тиаре. Видно, что у него футбольная школа не очень хорошая, но он старался, бился. И отметил бы Шолу, который вышел на поле вместо Ярмоленко. Мне нравится этот нигерийский полузащитник. А со знаком минус не хочу никого выделять, пусть этим занимается тренерский штаб.

Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
