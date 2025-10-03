Два английских гранда нацелились на футболиста сборной Украины

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк привлекает внимание «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма». Об этом сообщает Caugth Offside.

По информации источника, «красны дьяволы» и «шпоры» нацелены на подписание 21-летнего футболиста летом 2026 года. преимуществом «шпор» является главный тренер Томас Франк, который работал с Егором несколько лет в «Брентфорде».

В прошедшем сезоне Егор Ярмолюк провел восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах и отличился одной голевой передачей. Веб-портал Transfemarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» нашел замену Рубену Амориму.