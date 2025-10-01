МЮ нашел замену Амориму. Он 4 раза выигрывал Лигу чемпионов
Красных дьяволов может возглавить Хави
Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется испанским тренером Хави, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, руководство «красных дьяволов» недовольно результатами команды под руководством Рубена Аморима, поэтому уже ищет замену нынешнему наставнику. Хави – фаворит на эту должность.
Последним клубом Хави была каталонская «Барселона», которую он покинул летом 2024 года. Пока тренерская карьера Хави явно уступает игровой – как футболист испанец выиграл множество трофеев, в том числе 4 Лиги чемпионов.
В сезоне АПЛ 2025/26 «Манчестер Юнайтед» набрал 7 очков в 6 матчах и идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.
Ранее Джейми Каррагер посоветовал «Манчестер Юнайтед» уволить Рубена Аморима.
