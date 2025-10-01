Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЮ нашел замену Амориму. Он 4 раза выигрывал Лигу чемпионов
Англия
01 октября 2025, 13:44 |
1243
3

МЮ нашел замену Амориму. Он 4 раза выигрывал Лигу чемпионов

Красных дьяволов может возглавить Хави

01 октября 2025, 13:44 |
1243
3 Comments
МЮ нашел замену Амориму. Он 4 раза выигрывал Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется испанским тренером Хави, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» недовольно результатами команды под руководством Рубена Аморима, поэтому уже ищет замену нынешнему наставнику. Хави – фаворит на эту должность.

Последним клубом Хави была каталонская «Барселона», которую он покинул летом 2024 года. Пока тренерская карьера Хави явно уступает игровой – как футболист испанец выиграл множество трофеев, в том числе 4 Лиги чемпионов.

В сезоне АПЛ 2025/26 «Манчестер Юнайтед» набрал 7 очков в 6 матчах и идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее Джейми Каррагер посоветовал «Манчестер Юнайтед» уволить Рубена Аморима.

По теме:
Один из лучших. Украинский футболист из АПЛ претендует на награду
Украинцы останутся без тренера? Стало известно, когда Жирона уволит Мичела
Рубен АМОРИМ: «Иногда МЮ не хватает немного безумных игроков»
Хави Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Футбол | 30 сентября 2025, 17:35 11
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать

«Рух» исчезнет, ​​если вылетит из УПЛ

Появились новые детали допингового скандала Мудрика. Михаил знает результат
Футбол | 01 октября 2025, 07:53 9
Появились новые детали допингового скандала Мудрика. Михаил знает результат
Появились новые детали допингового скандала Мудрика. Михаил знает результат

Команда украинского футболиста подбирает версию, как допинг попал в его кровь

Пищур объяснил, почему отдал пенальти Синчуку в матче с Панамой на ЧМ-2025
Футбол | 01.10.2025, 14:34
Пищур объяснил, почему отдал пенальти Синчуку в матче с Панамой на ЧМ-2025
Пищур объяснил, почему отдал пенальти Синчуку в матче с Панамой на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Футбол | 01.10.2025, 09:39
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Футбол | 01.10.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ViAn
Аморім ще не всі рекорди побив. Виліт у Чемпіоншип - буде головним досягненням в історії МЮ і кар'єрі португальця. Тому, я так думаю, що до офіціозу із вильотом Рубен тренуватиме МЮ.
Ответить
0
Winner21
Не знаю який Гаві фаворит, але МЮ фаворит на Чемпіоншип це точно 
Ответить
0
Перець
хто вам сказав що Хаві буде тренером сюди прийде тільки
 тренер-камікадзе
Ответить
0
Популярные новости
Второй титул подряд и место Украины. Итоговая таблица ЧМ по волейболу
Второй титул подряд и место Украины. Итоговая таблица ЧМ по волейболу
29.09.2025, 13:30
Волейбол
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 5
Футбол
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
01.10.2025, 00:57 40
Футбол
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 43
Футбол
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
29.09.2025, 13:23 6
Теннис
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем