ВИДЕО. Команда, летом едва не вылетевшая в Лигу 2, снова выиграла матч в ЛЕ
Лион набрал шесть очков из шесть за два тура еврокубка, обыграв РБ Зальцбург после Утрехта
Французская команда Лион продолжает побеждать в сезоне Лиги Европы 2025/26.
В матче второго тура еврокубка против РБ Зальцбург, который прошел на стадионе Парк Олимпик Лион, французы добыли победу со счетом 2:0.
Голами за Лион отличились Мартин Сатриано и Рубен Клюйверт. На 7-й минуте в составе хозяев пенальти не реализовал Павел Шульц.
Подопечные Паулу Фонсеки набрали шесть очков из шести возможных за два тура ЛЕ. В стартовом поединке команда одолела Утрехт 1:0.
Летом 2025 года Лион едва не был понижен во второй дивизион Франции (Лига 2) из-за финансовых проблем.
Лига Европы 2025/26. 2-й тур, 2 октября
Лион (Франция) – РБ Зальцбург (Австрия) – 2:0
Голы: Сатриано, 11, Клюйверт, 57
Видеообзор матча
События матча
