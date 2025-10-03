Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Команда, летом едва не вылетевшая в Лигу 2, снова выиграла матч в ЛЕ
Лига Европы
Лион
02.10.2025 22:00 – FT 2 : 0
РБ Зальцбург
ВИДЕО. Команда, летом едва не вылетевшая в Лигу 2, снова выиграла матч в ЛЕ

Лион набрал шесть очков из шесть за два тура еврокубка, обыграв РБ Зальцбург после Утрехта

Getty Images/Global Images Ukraine

Французская команда Лион продолжает побеждать в сезоне Лиги Европы 2025/26.

В матче второго тура еврокубка против РБ Зальцбург, который прошел на стадионе Парк Олимпик Лион, французы добыли победу со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за Лион отличились Мартин Сатриано и Рубен Клюйверт. На 7-й минуте в составе хозяев пенальти не реализовал Павел Шульц.

Подопечные Паулу Фонсеки набрали шесть очков из шести возможных за два тура ЛЕ. В стартовом поединке команда одолела Утрехт 1:0.

Летом 2025 года Лион едва не был понижен во второй дивизион Франции (Лига 2) из-за финансовых проблем.

Лига Европы 2025/26. 2-й тур, 2 октября

Лион (Франция) – РБ Зальцбург (Австрия) – 2:0

Голы: Сатриано, 11, Клюйверт, 57

Видеообзор матча

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Клюйверт (Лион), асcист Адам Карабец.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Сатриано (Лион), асcист Адам Карабец.
Паулу Фонсека Лион РБ Зальцбург Лига Европы видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
