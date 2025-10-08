Олег САЛЕНКО: «Сообщите Шовковскому об этом сразу»

Легенда киевского «Динамо» Олег Саленко высказался о травме Тараса Михавка в матче против «Кристал Пэлас».

«Столкновение было ужасным, удар по голове очень сильный. Сразу стала заметна гуля на голове Михавка, и даже по трансляции видно – по глазам Тараса, что он не готов играть дальше. Конечно, Михавка необходимо было сразу выводить за пределы поля, и врачи должны были срочно сигнализировать Шовковскому, что нужна замена», – сказал Саленко.

«Динамо» и «Кристалл Пелас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу орлов.