  4. Итоги разгрома. ЛНЗ сменил главного тренера молодежки
Молодежные турниры
02 октября 2025, 23:24 |
262
0

Итоги разгрома. ЛНЗ сменил главного тренера молодежки

Очередная смена у руля «молодежки» ЛНЗ

ФК ЛНЗ

Как стало известно Sport.ua, Виталий Шумский, возглавивший молодежный состав ЛНЗ перед началом сезона, продержался у руля всего шесть туров. После разгромного домашнего поражения от «Руха» – 1:5 бывший главный тренер элитного «Львова» был отправлен в отставку.

Сейчас за подготовку ЛНЗ (U-19) отвечает Сергей Политыло – известный в прошлом полузащитник, в активе которого выступления не только за «Черноморец», «Волынь», «Олимпик», «Днепр», но и клубы Казахстана и Турции. Он сыграл более 40 матчей за сборные Украины разного возраста.

Сергей Политило был одним из помощников предыдущего главного тренера ЛНЗ Романа Григорчука.

Пока что молодежный состав черкасчан занимает 9 место в чемпионате, набрав десять очков.

Ранее тренер ЛНЗ Виталий Пономарев дал комментарий перед матчем с «Шахтером».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
