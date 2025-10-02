Итоги разгрома. ЛНЗ сменил главного тренера молодежки
Очередная смена у руля «молодежки» ЛНЗ
Как стало известно Sport.ua, Виталий Шумский, возглавивший молодежный состав ЛНЗ перед началом сезона, продержался у руля всего шесть туров. После разгромного домашнего поражения от «Руха» – 1:5 бывший главный тренер элитного «Львова» был отправлен в отставку.
Сейчас за подготовку ЛНЗ (U-19) отвечает Сергей Политыло – известный в прошлом полузащитник, в активе которого выступления не только за «Черноморец», «Волынь», «Олимпик», «Днепр», но и клубы Казахстана и Турции. Он сыграл более 40 матчей за сборные Украины разного возраста.
Сергей Политило был одним из помощников предыдущего главного тренера ЛНЗ Романа Григорчука.
Пока что молодежный состав черкасчан занимает 9 место в чемпионате, набрав десять очков.
Ранее тренер ЛНЗ Виталий Пономарев дал комментарий перед матчем с «Шахтером».
