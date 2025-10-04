Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный назвал лучшую команду в мире, которая превзошла Реал и Барселону
Франция
04 октября 2025, 03:47 |
65
0

Забарный назвал лучшую команду в мире, которая превзошла Реал и Барселону

Илья выделил «ПСЖ» – свой новый клуб

04 октября 2025, 03:47 |
65
0
Забарный назвал лучшую команду в мире, которая превзошла Реал и Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мыслями об игре «ПСЖ» в этом сезоне после победы над «Барселоной».

«На мой взгляд, ПСЖ показал отличный и качественный футбол в матче с «Барселоной». Наша победа о многом говорит. ПСЖ – лучшая команда в мире, у нас сильный состав, каждый может заменить своего партнера. Это ключ к успеху, ведь впереди долгий сезон», – сказал Забарный.

Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры и он не поддерживает с ними никаких отношений.

По теме:
ЭНРИКЕ: «Эти двое лучшие футболисты. Рад, что он играет за нас»
Экс-игрок Динамо: «Этот украинец может играть в любой топ-команде»
Реал дает колоссальную сумму за одного из лучших игроков планеты
чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: Reddit
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Футбол | 03 октября 2025, 18:41 107
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды

Диего Арройо получил вызов в сборную Боливии на гостевой матч против россии

Икер КАСИЛЬЯС: «Конечно, Роналду лучше него, какие тут вопросы?»
Футбол | 04 октября 2025, 03:09 0
Икер КАСИЛЬЯС: «Конечно, Роналду лучше него, какие тут вопросы?»
Икер КАСИЛЬЯС: «Конечно, Роналду лучше него, какие тут вопросы?»

Вратарь выбрал лучшего между Мбаппе и Роналду

Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Футбол | 04.10.2025, 00:55
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Футбол | 03.10.2025, 12:00
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Футбол | 03.10.2025, 08:25
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
02.10.2025, 07:30
Бокс
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
03.10.2025, 00:21
Бокс
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
02.10.2025, 16:39 2
Теннис
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
02.10.2025, 00:41
Футзал
Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной
Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной
02.10.2025, 02:41
Футбол
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
02.10.2025, 03:41 1
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
02.10.2025, 08:51 2
Футбол
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
02.10.2025, 13:43 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем