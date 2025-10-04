Забарный назвал лучшую команду в мире, которая превзошла Реал и Барселону
Илья выделил «ПСЖ» – свой новый клуб
Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мыслями об игре «ПСЖ» в этом сезоне после победы над «Барселоной».
«На мой взгляд, ПСЖ показал отличный и качественный футбол в матче с «Барселоной». Наша победа о многом говорит. ПСЖ – лучшая команда в мире, у нас сильный состав, каждый может заменить своего партнера. Это ключ к успеху, ведь впереди долгий сезон», – сказал Забарный.
Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры и он не поддерживает с ними никаких отношений.
