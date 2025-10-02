Сыграет ли против Шахтера? Известно, на сколько травмировался Михавко

Украинский центральный защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко получил травму головы во время матча 1-го тура основного этапа Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас».

Как прогнозирует спортивный врач Дмитрий Бабелюк, 20-летний футболист должен пропустить как минимум следующие 2-3 недели, если речь идет о сотрясении мозга.

Таким образом, игрок, вероятно, не сможет помочь национальной сборной Украины в октябрьских матчах, но должен быть готов к двум поединкам против донецкого «Шахтера» – 28 октября в Кубке Украины и 1 ноября в УПЛ.

В сезоне 2025/26 Тарас Михавко провел 13 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 6 миллионов евро.