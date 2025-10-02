Капитан Барселоны: «Это очень досадно. ПСЖ был лучше нас»
Френки де Йонг лаконично отреагировал на поражение «сине-гранатовых»
Капитан каталонской Барселоны Френки де Йонг поделился эмоциями после минимального поражения «сине-гранатовых» в матче против французского ПСЖ (1:2)
«Это очень досадно. Пропустить гол и проиграть матч на последних минутах значит ехать домой очень разочарованным. Во втором тайме они были лучше нас. Но мы – топ-команда и превалировали в первом тайме. Нам нужно улучшить игру, и мы это сделаем», — сказал футболист
На нашем сайте доступен обзор матча Барселона – ПСЖ, где украинский защитник Илья Забарный совершил невероятный сейв.
В следующем туре Лиги чемпионов ПСЖ поедет в гости в Байер, а Барселона дома будет принимать Олимпиакос.
