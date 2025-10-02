Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Капитан Барселоны: «Это очень досадно. ПСЖ был лучше нас»
Лига чемпионов
02 октября 2025, 11:37 | Обновлено 02 октября 2025, 11:40
Капитан Барселоны: «Это очень досадно. ПСЖ был лучше нас»

Френки де Йонг лаконично отреагировал на поражение «сине-гранатовых»

Капитан Барселоны: «Это очень досадно. ПСЖ был лучше нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Капитан каталонской Барселоны Френки де Йонг поделился эмоциями после минимального поражения «сине-гранатовых» в матче против французского ПСЖ (1:2)

«Это очень досадно. Пропустить гол и проиграть матч на последних минутах значит ехать домой очень разочарованным. Во втором тайме они были лучше нас. Но мы – топ-команда и превалировали в первом тайме. Нам нужно улучшить игру, и мы это сделаем», — сказал футболист

На нашем сайте доступен обзор матча Барселона – ПСЖ, где украинский защитник Илья Забарный совершил невероятный сейв.

В следующем туре Лиги чемпионов ПСЖ поедет в гости в Байер, а Барселона дома будет принимать Олимпиакос.

По теме:
Матч в Дортмунде установил новый рекорд нынешнего розыгрыша ЛЧ
Жена Забарного отреагировала на безумие Ильи в матче Барселона – ПСЖ
Эрлинг Холанд сыграл свой юбилейный 50-й матч в Лиге чемпионов
Барселона Ханс-Дитер Флик ПСЖ Лига чемпионов Барселона - ПСЖ Френки де Йонг
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
