Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
02 октября 2025, 10:29 | Обновлено 02 октября 2025, 10:46
Эксперт: «Не надо раньше времени хоронить Динамо»

Николай Цымбал о первых матчах украинцев в Лиге конференций

УАФ. Николай Цымбал

Украинский тренер Николай Цымбал, который возглавлял не только отечественные команды мастеров, но и Кипра, эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на стартовые матчи наших представителей в Лиге конференций, которые состоятся 2 октября:

«Хотя большинство экспертов фаворитом считают «Кристал Пэлас» в противостоянии с «Динамо», я бы не стал преждевременно хоронить киевскую команду. Считаю, что при образцовой организации игры в обороне у киевлян есть шанс дать бой британцам. Также важно, что среди динамовцев хватает мобильных исполнителей, которые в переходной фазе могут создать сопернику существенные проблемы. Думаю, что борьба будет вестись на встречных курсах и многое будет зависеть от того, как номинальные хозяева используют в Люблине те 3-4 голевых момента, которые создадут у ворот гостей. Все же, думаю, что «Кристалл Пелас» все-таки возьмет верх с преимуществом в один мяч.

Что же касается оппонента «Шахтера» - шотландского «Абердина», то он переживает кризис . Но в составе «горожан» достаточно опытных мастеров, которые могут сплотиться и при поддержке болельщиков продемонстрировать свои лучшие качества. Поэтому «горнякам» нужно быть максимально сконцентрированными. О той вальяжности, которую они позволяли себе в некоторых поединках в УПЛ в Абердине, стоит забыть. Иначе неприятностей будет трудно избежать. Все же, убежден, что «Шахтер» будет серьезно настроен и благодаря более сбалансированному составу возьмет верх с преимуществом в два мяча».

Ранее стало известно условие, при котором Шовковский может покинуть «Динамо».

По теме:
Сотворить чудо. Букмекеры объявили коэффициенты в день матча Динамо – Пэлас
Экс-игрок сборной Украины оценил шансы Динамо и Шахтера в еврокубках
Экс-игрок Шахтера: «Лига конференций – не турнир для них»
Николай Цымбал Динамо Киев Кристал Пэлас Лига конференций Динамо - Кристал Пэлас Абердин Шахтер Донецк Абердин - Шахтер инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
