Эксперт: «Не надо раньше времени хоронить Динамо»

Украинский тренер Николай Цымбал, который возглавлял не только отечественные команды мастеров, но и Кипра, эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на стартовые матчи наших представителей в Лиге конференций, которые состоятся 2 октября:

«Хотя большинство экспертов фаворитом считают «Кристал Пэлас» в противостоянии с «Динамо», я бы не стал преждевременно хоронить киевскую команду. Считаю, что при образцовой организации игры в обороне у киевлян есть шанс дать бой британцам. Также важно, что среди динамовцев хватает мобильных исполнителей, которые в переходной фазе могут создать сопернику существенные проблемы. Думаю, что борьба будет вестись на встречных курсах и многое будет зависеть от того, как номинальные хозяева используют в Люблине те 3-4 голевых момента, которые создадут у ворот гостей. Все же, думаю, что «Кристалл Пелас» все-таки возьмет верх с преимуществом в один мяч.

Что же касается оппонента «Шахтера» - шотландского «Абердина», то он переживает кризис . Но в составе «горожан» достаточно опытных мастеров, которые могут сплотиться и при поддержке болельщиков продемонстрировать свои лучшие качества. Поэтому «горнякам» нужно быть максимально сконцентрированными. О той вальяжности, которую они позволяли себе в некоторых поединках в УПЛ в Абердине, стоит забыть. Иначе неприятностей будет трудно избежать. Все же, убежден, что «Шахтер» будет серьезно настроен и благодаря более сбалансированному составу возьмет верх с преимуществом в два мяча».

