Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
Сборная УКРАИНЫ
02 октября 2025, 08:51 | Обновлено 02 октября 2025, 10:20
2390
0

КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»

Виталий Кварцяный расхвалил форварда юниорской сборной Украины U-20 Александра Пищура

02 октября 2025, 08:51 | Обновлено 02 октября 2025, 10:20
2390
0
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный расхвалил форварда юниорской сборной Украины U-20 Александра Пищура, предсказывая ему светлое футбольное будущее

– Александр Пищур-младший, вы уже немало о нем сказали. Как вам собственно индивидуальное мастерство парнишки, будут из него люди?

– Будут! Сто процентов, но ему нужно иметь тренера, который будет его понимать. Вот сейчас Дима Михайленко ему доверяет и это приносит свои плоды. Затем он еще будет вспоминать, где будет играть Пищур.

Александр немного зависим, иногда ему некому дать пас или навес. Вот у Манчестер Сити тоже высокий форвард, я о Холанде, так ему даже вратарь Алиссон через все поле навесы отдает, а Эрлинг или сам решает, сбрасывает ли на партнеров и те забивают.

– Вы в Волыни раскрыли Александра Пищура-старшего: какие общие и отличные игровые характеристики у отца и сына?

– Оба действительно любят футбол. Отдаются в игре полностью. Как мне известно, Саша-младший не теряет свое время на игрушки и девушек, хотя, возможно, какая-то девушка у него и есть, я не знаю точно. Да, точно видно, что у него футбол на первом месте. Может, в телефоне еще слишком много сидит, но это болезнь всей нынешней молодежи.

Помню, Саша-старший тренировался и утром, и в обед, и вечером. Каждый день у меня Пищур-старший по три-четыре раза в день тренировался и при этом никогда не был травмирован! А у меня нагрузки были очень серьезные.

– Это известный факт

– Пищур-старший пахал, отдавался, рыгал на тренировках. Злой по-хорошему был. Его сын более застенчивый, культурный паренек.

За младшим Пищуром я давно слежу, когда увидел, как он в Ковеле играл за Мункач. Сразу было видно, что задатки у него хорошие. Давно за ним слежу, знаю, что и отец в свое время на тренировках смотрел пристально за ним.

Из него нужно выжимать все, что можно. Думаю, что даже если у него что-то будет болеть, не скажет, а будет тренироваться и играть, – сказал Виталий.

После двух туров подопечные Дмитрия Михайленко набрали 4 зачетных пункта. Сине-желтые обыграли Южную Корею (2:1) и сыграли вничью с Панамой (1:1). Матч Украина – Парагвай состоится в пятницу, 3 октября. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени.

По теме:
ФОТО. Как сборная Украины сражалась с Панамой на чемпионате мира U-20
ВИДЕО. Сборная Украины U-20 провела тренировку и переехала в Сантьяго
СИНЧУК о ситуации с пенальти сборной Украины: «Сказал, что я уверен»
Виталий Кварцяный Александр Пищур-младший Александр Пищур-старший сборная Украины по футболу U-20
Олег Вахоцкий Источник: BLIK
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Футбол | 02 октября 2025, 06:23 1
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?

Вечером 1 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА

Игорь ЛЕОНОВ: «Оправданий для Шахтера быть не может»
Футбол | 02 октября 2025, 09:21 0
Игорь ЛЕОНОВ: «Оправданий для Шахтера быть не может»
Игорь ЛЕОНОВ: «Оправданий для Шахтера быть не может»

Экс-полузащитник донецкой команды предсказал, с каким счетом завершится матч против «Абердина»

Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
Футбол | 01.10.2025, 11:11
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца
Футбол | 02.10.2025, 04:17
Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца
Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
Футбол | 01.10.2025, 22:25
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
30.09.2025, 12:55 10
Теннис
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
30.09.2025, 14:27 15
Футбол
Фьюри признался, что поставил на Усика ставку и поднял неплохие деньги
Фьюри признался, что поставил на Усика ставку и поднял неплохие деньги
01.10.2025, 03:08
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
01.10.2025, 08:18 33
Футбол
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 32
Футбол
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
01.10.2025, 06:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем