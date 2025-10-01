Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 октября 2025, 23:36
КВАРЦЯНЫЙ – об игроке сборной Украины: «Играл, как на первенство села»

Владислав Крапивцов разочаровал известного украинского тренера

КВАРЦЯНЫЙ – об игроке сборной Украины: «Играл, как на первенство села»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный оценил игру вратаря сборной Украины U-20 Владислава Крапивцова в матче 2-го тура чемпионата мира против Панамы (1:1):

«Вчера наш вратарь Крапивцов играл непонятно, как будто на первенство деревни – выбивал куда попало. Почему не отдать целенаправленную верховую передачу?

Есть же в лагере сборной отдельный тренер для голкиперов. Почему же тогда Крапивцов так играет? В первом матче с Южной Кореей была подача, он вышел, его ударили и все – он перестал играть на выходах. И во втором тайме получили гол, когда Крапивцов просто стоял! Ну и гол, который отменили из-за миллиметрового офсайда, тоже на совести Крапивцова.

И в матче с Панамой ему снова забивают головой. Да, виноваты и защитники, там и подать дали, и в центре обороны не накрыли оппонента, но... Не пропусти мы этот гол, было бы три очка и мы бы уже вышли в 1/8 финала.

Почему Крапивцов перестал играть на выходах? Он что, карьеру уже завершил? Ну, заключил он контракт с Жироной, жирует, но в футбол нужно играть. Не бывает футбола без травм, не надо бояться идти в стики, играть на выходах, как тот же Куртуа в матче Атлетико – Реал. Счет 5:2, до лампочки ему была та верховая борьба. Что я буду ломаться?»

Эксперт назвал двух игроков молодежки, являющихся будущим сборной Украины
СИНЧУК о ситуации с пенальти сборной Украины: «Сказал, что я уверен»
Коуч сборной Украины U-20: «Это потеря. Очень жаль»
Дмитрий Вус
vbrjkf
Кварцяний, як завжди, в точку...
