У кого 8,6? Известна оценка Кащука после сенсационной победы Карабаха в ЛЧ

В среду, 1 октября, состоялся матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились азербайджанский «Карабах» и «Копенгаген» из Дании. Хозяева, несмотря на статус аутсайдера, победили со счетом 2:0.

В стартовом составе «Карабаха» вышел украинский вингер Алексей Кащук, который провел на поле 70 минут, однако не сумел отличиться результативными действиями. Статистический портал Sofascore оценил игру 25-летнего футболиста в 6,7 балла.

Лучшим игроком этого противостояния стал нападающий из Ганы Эммануэль Аддаи, который заменил как раз Кащука и через 13 минут после выхода со скамейки запасных забил гол в ворота «Копенгагена».

«Карабах» набрал шесть баллов из шести возможных и теперь занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем матче Лиги чемпионов азербаджанский клуб сыграет против испанского «Атлетика» из Бильбао.

Оценки игроков в матче Карабах – Копенгаген (по версии Sofascore):