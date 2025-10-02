ФОТО. Как сборная Украины сражалась с Панамой на чемпионате мира U-20

30 сентября молодежная сборная Украины U-20 провела второй матч на мундиале в Чили – против команды Панамы. По сравнению со стартовым поединком против Южной Кореи (2:1), тренерский штаб сине-желтых сделал одну замену: вместо Артура Шаха на левом фланге атаки появился Максим Деркач.

Как и в дебютной игре, украинцам снова удалось забить быстрый мяч. Уже на 3-й минуте защитник панамцев Мартин Круг в своей штрафной сфолил на Александре Пищуре. Сначала пенальти решил исполнить сам Пищур, но его удар отбил вратарь. Однако голкипер оставил линию ворот до свистка, поэтому арбитр приказал повторить попытку. На этот раз к мячу подошел Геннадий Синчук и уверенно реализовал 11-метровый (1:0).

Несмотря на пропущенный мяч, панамцы продолжали действовать от обороны, делая ставку на контратаки. Свой шанс соперник нашел на 36-й минуте: Волдер ушел от опеки на правом фланге и выполнил навес, Эррера опередил Мельниченко и ударом головой отправил мяч в сетку (1:1).

Начало второго тайма снова активнее провели украинцы, к атакующим действиям подключались даже центральные защитники. В частности, немного точности не хватило Киричку. Дополнительной остроты добавили игроки, вышедшие на замену. Ващенко пробивал издалека, а Шах имел отличную возможность после фланговой передачи от Дигтяря, но отпустил мяч рядом с вратарской.

Но несмотря на все старания сине-желтых вырвать победу, забить второй раз им так и не удалось. В итоге ничья – 1:1. После двух матчей в активе подопечных Дмитрия Михайленко – 4 очка. Следующий поединок украинцы проведут 3 октября против сборной Парагвая, начало игры – в 23:00.

ЧМ-2025 U-20. Группа B. 2-й тур

30 сентября. Вальпараисо (Чили). Стадион «Элиас Фигероа Брандер».

Панама – Украина – 1:1 (1:1)

Голы: Эррера, 36 – Синчук, 6 (пен)

Панама U-20: Берджесс, Арройо (к), Круг, Холл, Джонс, Э. Герберт, Дж. Герберт (Э. Гомес, 86), Волтерс (Р. Гомес, 86), Райс, Эррера (Кураньи, 75), Волдер (Москера, 68). Тренер: Хорхе Дели

Украина U-20: Крапивцов, Гусев, Мельниченко (к), Киричок, Вернаттус (Дигтярь, 59), Синчук, Будко (Ващенко, 59), Кревсун, Деркач (Шах, 46), Караман (Шевченко, 87), Пищур (Пономаренко, 80). Тренер: Дмитрий Михайленко

Предупреждения: Герберт, 45+3 – Киричок, 32, Вернаттус, 51, Синчук, 90+1

Арбитр: Кевин Ортега (Перу)

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея