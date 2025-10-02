Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ханс-Дитер ФЛИК: «Нужно смириться с поражением. ПСЖ слишком силен»
Лига чемпионов
02 октября 2025, 01:27
Ханс-Дитер ФЛИК: «Нужно смириться с поражением. ПСЖ слишком силен»

Наставник испанской «Барселоны» прокомментировал результат матча второго тура Лиги чемпионов

Ханс-Дитер ФЛИК: «Нужно смириться с поражением. ПСЖ слишком силен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение каталонской команды во втором туре Лиги чемпионов. Представитель Ла Лиги уступил французскому ПСЖ с минимальным счетом 1:2.

«ПСЖ продемонстрировал качественную игру и высокую скорость. У них были свежие силы, они повысили уровень своей команды и заслужили победу. За последние несколько недель у нас было много матчей, поэтому мы встретимся и обсудим наши проблемы в эту пятницу. Мы обсудим эту игру и то, что нам нужно улучшить.

Я на 100% уверен, что мы могли бы играть как ПСЖ, но это нужно делать все 90 минут. Вся команда должна работать, вся команда должна защищаться, вся команда должна использовать пространство, вся команда должна участвовать во владении мячом. В игре соперника это видно, что все игроки ПСЖ хотели владеть мячом, знали, как использовать пространство, знали, как играть один на один. Нам нужно этому научиться.

После перерыва мы показали, что у нас есть преимущество и в защите, и в нападении, но было видно, что игроки «Барселоны» устали. Если бы мы всё сделали правильно, думаю, могли победить, но очевидно, что наша команда сделала недостаточно.

Мы проиграли и мне это не нравится. Нужно смириться с этим поражением и признать, что ПСЖ слишком силён. Мы разочарованы, болельщики разочарованы. Необходимо признать, что нас победили справедливо, но работать над собой и становиться лучше».

Лига чемпионов Барселона ПСЖ Барселона - ПСЖ Ханс-Дитер Флик пресс-конференция
Николай Титюк Источник: УЕФА
