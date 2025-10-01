Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 октября 2025, 23:27 | Обновлено 01 октября 2025, 23:41
Стало известно, когда вернется в общую группу защитник Карпат

Алексей Сыч был травмирован, не обошлось без хирургического вмешательства

ФК Карпаты Львов. Алексей Сыч

В последнее время травмы упорно преследуют защитника сборной Украины и «Карпат» Алексея Сыча, не обошлось даже без хирургического вмешательства.

Как стало известно Sport.ua, долгожданное возвращение в строй защитника уже близко. Сыч собирается начать тренироваться в общей группе «зелено-белых» после октябрьской международной паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных. Пока что он ограничивается беговой подготовкой.

А вот еще один защитник «Карпат» Тимур Стецьков, у которого возникли серьезные проблемы с коленом, сможет помочь львовянам только во второй части сезона.

Львовские «Карпаты» занимают 10 место в УПЛ, набрав 8 очков.

