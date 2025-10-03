Легенда Динамо защитил арбитра от давления Милевского и Алиева
Виталий Романов – о Белькевиче
Футбольный арбитр Виталий Романов рассказал, как легенда «Динамо» Валентин Белькевич спас его от давления Артема Милевского и Александра Алиева.
«Хочу вспомнить Белькевича. Вечная память человеку, который однажды защитил меня на поле. Тогда я судил матч дубля, а Алиев и Милевский были на пике – молодые, горячие, делали что хотели и давили на арбитра. И именно Белькевич сказал: «Не трогать. Успокойтесь». После его слов атмосфера игры полностью изменилась», — рассказал Роман.
Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.
